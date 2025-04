Cosenza: rischio crollo di un vecchio rudere, chiusa al transito pedonale e veicolare via G. M. Serra

- Advertisement -

COSENZA – Chiusura d’urgenza nella notte, con apposita ordinanza della Polizia Municipale su via Giuseppe Marini Serra. “Il provvedimento è stato adottato – afferma il sindaco Franz Caruso- per via del cedimento di piccole parti di un vecchio rudere a rischio crollo. Purtroppo ancora una volta ci siamo dovuti far carico della irresponsabilità di privati che non manutengono le loro proprietà. Un atteggiamento disdicevole che condanno e biasimo. Siamo, comunque, immediatamente intervenuti e abbiamo ritenuto imprescindibile operare in sicurezza chiudendo l’arteria stradale. Contemporaneamente sono state subito intraprese le procedure necessarie che ci consentiranno già domattina presto di poter operare sulla struttura fatiscente al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica”.

“Chiedo ai residenti del centro storico di avere pazienza – prosegue Franz Caruso – Sul posto si sono immediatamente recati il consigliere delegato Francesco Alimena e l’architetto San Gregorio, con cui mi sono tenuto in stretto contatto. Il nostro impegno sarà massimo affinché si possa addirittura riaprire via G.M. Serra già in questo fine settimana. Capisco, però, che la problematica è aggravata dalla contestuale chiusura di via Lungo Crati De Seta, per il crollo del cornicione di un palazzo di proprietà privata, su cui, però, i lavori di ripristino proseguono speditamente, nonostante abbiano subito un momentaneo blocco per via delle piogge dei giorni scorsi. Di questo impegno ringrazio i proprietari dell’immobile”.

“La nostra attenzione per il centro storico è massima – conclude Franz Caruso – ancora una volta abbiamo agito tempestivamente e prontamente e faremo di tutto per arginare il prima possibile gli attuali disagi sulla viabilità. Certamente l’abbandono da parte dei privati dei loro immobili è un problema che deve essere affrontato, per come ho sempre sostenuto, con una legge ad hoc e, quindi, con l’intervento dello Stato”.