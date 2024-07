Il tour di Borgo diVino fa tappa ad Altomonte: ed è ancora uno straordinario successo

ALTOMONTE (CS) – E’ stata la nona tappa a livello nazionale e l’unica in Calabria. E’ stata un successo Borgo diVino in tour ospitata ad Altomonte, in provincia di Cosenza. Per i tanti visitatori la possibilità di degustare i migliori vini provenienti da tutta Italia, ma anche e soprattutto quelli calabresi. Accanto al percorso di degustazione anche la possibilità, quindi, di conoscere uno dei borghi considerati fra i più belli d’Italia.

“Una scommessa vinta – ha detto il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola – per spostare verso l’interno flussi turistici importanti. Un movimento a carattere nazionale che va a valorizzare i marcatori identitari del territorio ed i prodotti tipici e unirli alle manifestazioni. Questa può essere una buona pratica per tutti i borghi che hanno bisogno di essere promossi“. Altomonte, quindi, ha ospitato anche quest’anno la kermesse dedicata ai vini ed ai borghi più belli d’Italia. E’ ancora presto, ma è già pronta la candidatura anche per l’edizione 2025.

“Abbiamo immediatamente pensato ad Altomonte per questo circuito – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – perché un boro campione di accoglienza da decenni. Un borgo esemplare in una Calabria che dovrebbe averne tantissimi con questa cultura dell’accoglienza. La riuscita di questa manifestazione è la cartina di tornasole di come la Calabria abbia bisogno di momenti come questi per essere attrattiva“.