Altomonte, dal 28 al 30 giugno “Borgo diVino”: un borgo da vivere, tanti vini da scoprire

ALTOMONTE (CS) – Il borgo di Altomonte si prepara ad ospitare nel prossimo weekend la nona tappa di Borgo diVino in tour. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno sarà possibile degustare i migliori vini provenienti da tutta Italia insieme ai vini tipici locali come Cirò, Magliocco, Calabria Rosso e Bianco, Gaglioppo, Greco bianco e tanti altri. All’interno del borgo, un percorso di degustazione con stand dedicati alle cantine provenienti da tutta Italia. Inoltre è possibile acquistare un ‘kit degustazione’, sia sul sito oppure direttamente sul posto (il ticket di € 18 dà diritto a 8 assaggi di vino da consumare nelle varie aree dedicate alle aziende vinicole).

Un’esperienza degustativa a 360 gradi vissuta anche attraverso un percorso formativo allestito lungo il percorso dell’evento che accompagna i visitatori passo dopo passo tra vicoli e piazze, per un vero e proprio viaggio di conoscenza nell’arte della viticoltura e nell’abbinamento cibo-vino. Sabato 29 giugno inoltre, alle 18.30, previsto il Masterclass “Calabria in rosa”; sono sempre più numerose infatti, le aziende vitivinicole calabresi guidate dalle donne. Alcune sono nate e cresciute in un territorio del quale ormai sono parte integrante, altre sono ritornate nei luoghi natii dopo esperienze di lavoro fuori regione. Nella masterclass sarà possibile conoscere, attraverso i loro vini, la storia e il territorio che hanno da raccontare. Nei giorni dell’evento, a partire dalle ore 18:00, sarà possibile visitare su prenotazione il Museo Civico di Altomonte. Scopri la storia e l’identità culturale del territorio attraverso le opere esposte.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO