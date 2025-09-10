HomeIonio

Paura nella notte a Schiavonea: ladro tenta di entrare in una casa ma la famiglia dà l’allarme

I carabinieri sono intervenuti subito sul posto dopo aver ricevuto la chiamata da parte dei familiari che si trovavano all'interno dell'abitazione. L'uomo è stato arrestato

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nel corso della notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato nella quasi flagranza del reato un 45enne del posto, ritenuto gravemente indiziato di «tentato furto in abitazione».

La famiglia presa di mira non ha esitato a chiamare i Carabinieri non appena i componenti, nel cuore della notte, hanno percepito che qualcuno stava tentando di entrare all’interno della loro abitazione. Nella circostanza le vittime hanno compreso che attraverso uno strumento, poi rivelatosi un grosso coltello da cucina, un potenziale malfattore stava forzando una delle finestre dell’abitazione. L’intervento dei militari è stato pressoché immediato, tanto che il responsabile dei fatti è stato rintracciato poco distante dall’abitazione, ancora in possesso del coltello che aveva utilizzato poco prima per tentare di aprire la finestra. Una ulteriore conferma delle responsabilità potenzialmente riconducibili al predetto è emersa dal controllo delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’abitazione. Un confronto che ha confermato la corrispondenza di alcuni elementi che sono stati ritenuti perfettamente sovrapponibili.

Sulla base delle acquisizioni descritte il soggetto – che è risultato avere dei precedenti di polizia della stessa indole – è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle valutazioni dei competenti organi della Magistratura.

