Ennesimo incidente sulla Statale 106 nel cosentino. Scontro tra auto e Tir, feriti zia e nipote

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Ancora un incidente sulla Statale 106 Jonica. Dopo il terribile schianto di ieri pomeriggio a Trebisacce, dove ha perso la vita un giovane di 22 anni, questo pomeriggio si è registrato un nuovo incidente nel territorio di Cassano allo Ionio. Per cause in corso di accertamento un’auto sulla quale viaggiavano una donna e il nipote ed un mezzo pesante, si sono scontrate all’altezza degli scavi di Sibari e il fiume Crati.

A seguito dell’incidente sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera lieve, proprio la zia e il nipote minorenne, che è stato trasportato per controlli all’ospedale “Compagna” di Corigliano-Rossano da un’ambulanza del 118 arrivata sul luogo dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine si stanno occupando dei rilievi