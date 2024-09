Schianto sulla Statale 106 a Trebisacce, morto nella notte il giovane di 22 anni

COSENZA – Non ce l’ha fatta il 22enne rimasto gravemente ferito nel terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio a Trebisacce, lungo la Statale 106, a seguito di un violentissimo scontro frontale tra una Mercedes Vito 9 posti e una Citroen C3. Il giovane, originario di San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, era stato trasportato in ospedale in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza e purtroppo è morto nella notte. Le sue condizioni erano sembrate da subito critiche a seguito delle ferite riportate. Erano stati i vigili del fuoco ad estrarlo dalle lamiere della sua auto affidandolo al 118.

“Un ragazzo sempre con il sorriso, pronto ad aiutare tutti, amico di tutti, appassionato della vita e amante della caccia”. Lascia due genitori distrutti dal dolore ed una sorella. L’Organizzazione Basta Vittime, di fronte a questa ennesima giovane vita spezzata sulla famigerata e tristemente nota “Strada della morte” in Calabria, chiede a tutti coloro i quali ci seguono una preghiera affinché chi ha la coscienza sporca di sangue possa prima o poi decidere di ammodernare e rendere più sicura una strada che da sempre, non finiremo mai di dirlo, rappresenta la più grande STRAGE di STATO della storia della Repubblica Italiana!”