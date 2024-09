TREBISACCE (CS) – Ennesimo grave incidente lungo la Statale 106 jonica. Per cause in corso di accertamento, nel tardo pomeriggio di oggi, un furgone ed un’auto si sono scontrate all’altezza del bivio per Trebisacce nel cosentino. Violentissimo l’impatto tra i due mezzi; ci sarebbero delle persone ferite e soccorse da due ambulanze e un giovane in condizioni più gravi, trasportato in ospedale dall’intervento dell’elisoccorso atterrato nei pressi della Statale.

Enormi disagi alla circolazione già rallentata dal traffico del controesodo. Si sono formati diversi chilometri di coda. La Statale al momento è chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Seguono aggiornamenti