COSENZA – Ferrovie della Calabria ha commissionato a Stadler la produzione di tre nuove treni a idrogeno: automotrici diesel-elettriche a scartamento ridotto. Con questo nuovo ordine, Stadler ha venduto in Italia oltre 100 treni Tailor Made che fanno parte di un portafoglio prodotti unico. Stadler conferma così il proprio ruolo leader come azienda produttrice di veicoli Tailor Made. Ferrovie della Calabria (FdC) e Stadler hanno sottoscritto a fine marzo un contratto per la fornitura di tre automotrici diesel-elettriche Tailor Made a scartamento ridotto, a seguito dell’aggiudicazione di una gara indetta nel dicembre del 2024. Con questo nuovo ordine il numero complessivo di convogli ordinati da Ferrovie dalla Calabria ammonta a un totale di dodici unità, comprendendo le nove automotrici alimentate a idrogeno ordinate nel corso degli ultimi due anni.

Treni operativi sulla tratta Cosenza-Catanzaro dal 2027

La nuova flotta opererà sulla tratta ferroviaria Cosenza-Catanzaro, soggetta a lavori di ammodernamento per consentirne la riapertura contribuendo a incrementare il trasporto regionale in Calabria in termini di efficienza e sostenibilità. La produzione dei nuovi treni verrà realizzata presso la sede di Stadler a Bussnang nel cantone di Turgovia in Svizzera. L’entrata in servizio è prevista all’inizio del 2027.

Linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro: oltre 400 milioni di euro

I lavori di potenziamento e velocizzazione della tratta è reso possibile grazie a un finanziamento di circa 400 milioni di euro. Una parte in capo dal CIPE (53 milioni e mezzo già previsti dalla delibera CIPE n. 54/2016 derivanti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo alla programmazione 2014-2020), 74 milioni e 860 mila euro attraverso lo schema di convenzione tra Ministero, Regione e Ferrovie della Calabria. Altri fondi (8,5 milioni di euro) stanziati per i movimenti franosi che hanno interessato la linea ferroviaria e 188 milioni di euro a valere sempre sulle risorse del Fondo Complementare PNRR.

I treni a idrogeno Tailor Made

I treni Tailor Made a scartamento ridotto realizzati da Stadler unicamente per il mercato italiano rappresentano un caso particolare perché progettati espressamente per ottemperare alle molteplici esigenze tecniche: per esempio in termini di peso assiale e di profilo particolarmente ridotti per transitare nelle gallerie e sulle tratte dei diversi operatori ferroviari. Con il nuovo ordine stipulato a fine marzo da Ferrovie della Calabria, è stato raggiunto un particolare traguardo: sono stati infatti ordinati complessivamente oltre 100 treni Tailor Made a scartamento ridotto, realizzati per diversi clienti in cinque regioni italiane. I convogli presentano diverse varianti, configurazioni e soluzioni tecniche, compresa quella a cremagliera, nonché diversi sistemi di propulsione che spaziano dalla trazione diesel-elettrica agli sviluppi di unità a batteria e a celle combustibili a idrogeno.

Per quanto riguarda il segmento Tailor Made, il successo di Stadler in Italia è iniziato nell’ottobre 2007 quando insieme a FdC venne sottoscritto il primo accordo quadro per la fornitura di treni diesel-elettrici a scartamento ridotto, a cremagliera, per il servizio sulla tratta Catanzaro Lido – Catanzaro città. Maurizio Oberti, Direttore Marketing e Vendite di Stadler per l’Italia, dice: “Siamo molto orgogliosi di questo nuovo ordine di Ferrovie della Calabria e dell’importante traguardo raggiunto. Questi progetti sono particolarmente complessi e richiedono intensi sviluppi tecnici in stretta cooperazione con i nostri clienti, oltre ad uno specifico know-how ferroviario per realizzarli. Ringrazio tutto il Team di Stadler che ha contribuito al raggiungimento di questo importante successo”.