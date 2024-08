Ancora nessuna notizia del 29enne Franco Mastrota. La sorella “torna, sono qui per aiutarti e sostenerti”

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Sono giorni di grandissima apprensione per la scomparsa di Franco Mastrota. Il 29enne di Lauropoli è scomparso dal 24 agosto, dopo essere stato allontanato da una comunità a Cirò Marina. Da quel giorno si sono perse le tracce del giovane, che ha bisogno di medicine, segue una precisa terapia e potrebbe essere spaesato ed aggressivo. In particolare la sorella Giada, a cui è molto legato, ha lanciato un nuovo appello affinché il giovane torni a casa e si metta in contatto con la famiglia.

Un caso di cui si sta occupando anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” che ha diffuso la sua foto di Franco sui social e l’appello: «Aiutateci a ritrovare Franco. Qualcuno lo ha incontrato o ha informazioni utili?». Occhi castani, un metro e 75, segni particolari: due buchi sul lato sinistro della bocca.

Franco Mastrota, il nuovo appello della sorella

La sorella ha spiegato che il fratello non da notizie forse per la paura di tornare nella comunità dove non si è trovato bene e da dove era stato allontanato “ha paura di essere richiuso lì, sono sicura che lui sta scappando da noi. Sono in pensiero perché è una settimana che non segue la terapia di cui ha bisogno. Per 3 anni abbiamo fatto di tutto per farlo riprendere e ora mi sembra tutto buttato al vento. Voglio dire a mio fratello che qualsiasi cosa tu abbia fatto, qualsiasi cosa tu abbia in mente torna. Io ci sarò per aiutarti, per sostenerti e per capirti. Abbiamo lo stesso sangue e per nessuna cosa al mondo non penserò prima al tuo bene che al mio“. In attesa di qualsiasi segnalazione utile al ritrovamento viene rinnovato l’invito a chiunque abbia informazioni o lo veda a contattare immediatamente le forze dell’ordine o la famiglia.