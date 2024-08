Giovane scomparso da Cirò Marina. L’appello della sorella per ritrovare Franco

COSENZA – ” Mio fratello, Franco Mastrota di 29 anni é scomparso dalla comunità da cui è stato allontanato dal 25 agosto da Cirò Marina e non abbiamo più sue notizie e non ha metodo di mettersi in contatto con noi. È una persona che ha bisogno di medicine, segue una terapia e senza essa potrebbe essere spaesato e aggressivo”.

È l’appello lanciato su Facebook dalla sorella Giada che scrive “chiunque lo abbia visto vi prego di mettervi in contatto con me o le forze dell’ordine. Condividete e fate girare ovunque, non sappiamo proprio dove potrebbe essere. Aiutateci a trovarlo”.



- Pubblicità sky-