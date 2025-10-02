HomeCalabria

Taglio e furto di alberi da aree protette del Parco Nazionale della Sila, quattro persone arrestate

In totale avrebbero abbattuto 39 piante caricandole su automezzi. I carabinieri stanno svolgendo un’attività di vigilanza serrata a difesa del patrimonio boschivo e ambientale del Parco

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Quattro persone sono state arrestate nei giorni scorsi per taglio abusivo e furto di materiale legnoso. Il primo soggetto, un uomo di Petilia Policastro è stato sorpreso all’interno del parco Nazionale della Sila in località “Cacherva – Jennace” di Petilia Policastro (Kr) mentre trafugava legna di faggio e ontano.

Una parte della legna proveniente da 12 piante appena abbattute era stata caricata a bordo di un automezzo bloccato dai militari e proveniente proprio dall’area oggetto di abbattimento così come accertato in seguito. Area questa, classificata come ZPS (Zona di Protezione Speciale), costituita da terreni boscati demaniali di proprietà dello Stato. Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a sequestro gli strumenti utilizzati per l’abbattimento e il materiale legnoso già abbattuto.

Altre tre persone sono state arrestate per gli stessi reati nel comune di Mesoraca (Kr) al confine con l’area protetta. I tre soggetti, due di Petilia Policastro e uno di Mesoraca, sono stati sopresi e fermati dai militari di Cotronei e dai colleghi “Parco” di Zagarise, in località “Fratta”, area di proprietà comunale, mentre abbattevano e trafugavano 27 alberi di alto fusto di faggio di diametro variabile. Gli autori dei reati, sono stati fermati a bordo di un autocarro carico di legname. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’autorità Giudiziaria. All’uomo sorpreso a tagliare gli alberi nel Parco, giudicato per direttissima, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.

A questi arresti si aggiunge quello effettuato la scorsa settimana sempre dal Nucleo Parco di Cotronei di altre due persone, a testimonianza di un’attività di vigilanza serrata a difesa del patrimonio boschivo e ambientale del Parco Nazionale della Sila.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

carabinieri

Una discarica abusiva con rifiuti speciali in un’area comunale, cinque persone denunciate

Calabria
BRANCALEONE (RC) - Una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati, adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali, tra cui pneumatici,...
Cup Cosenza

Odissea al Cup dell’Annunziata di una figlia e dell’anziana madre «inetta incapacità, da cittadina...

Area Urbana
COSENZA - Una pec rivolta ai carabinieri del Nas, ai vertici all'Asp e dell'azienda ospedaliera di Cosenza, al Ministero della Salute e al presidente...

Cetraro: arrestati marito e moglie, l’accusa è di usura ed estorsione aggravati dal metodo...

Tirreno
CETRARO (CS) - Due persone, marito e moglie originari di Acquappesa ma residenti a Cetraro sono stati arrestati con l'accusa di usura ed estorsione,...
Nonni merenda nipoti

Oggi è la Festa dei Nonni: la merenda il pasto più condiviso con i...

Italia
ROMA - Nonni e nipoti, un legame fatto di complicità, trasmissione di valori e sostegno che viene "celebrato" oggi con una giornata tutta dedicata...
Gianluigi Greco

Unical, i precari storici scrivono al nuovo Rettore Greco: “Riconosceteci dignità”

Università
RENDE (CS) - "Al neo-Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, prof Gianluigi Greco. Desideriamo innanzitutto esprimere la nostra sincera soddisfazione per la Sua nomina a Rettore....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37532Area Urbana22632Provincia19958Italia8054Sport3888Tirreno2981Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

carabinieri
Calabria

Una discarica abusiva con rifiuti speciali in un’area comunale, cinque persone...

BRANCALEONE (RC) - Una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati, adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali, tra cui pneumatici,...
Tirreno

Cetraro: arrestati marito e moglie, l’accusa è di usura ed estorsione...

CETRARO (CS) - Due persone, marito e moglie originari di Acquappesa ma residenti a Cetraro sono stati arrestati con l'accusa di usura ed estorsione,...
tazzina di caffè
Italia

Giornata Internazionale del Caffè: caro-tazzina al bar +20% in 4 anni....

ROMA - Non si arresta l'aumento del prezzo del caffè, al punto che nel confronto col 2021,  la tazzina costa oltre il 20% in...
Elisabetta Gregoraci Ottobre prevenzione 2025 lilt 02
Italia

Prevenzione oncologica: “Ottobre rosa 2025”, Elisabetta Gregoraci in prima linea con...

ROMA - A Montecitorio nella prestigiosa Sala della Regina è stata presentata la campagna "Ottobre rosa 2025" promossa da Anci e Lilt con il...
Calabria

Costituito il coordinamento regionale per una legge antidiscriminazione verso la comunità...

COSENZA - "Alla vigilia delle elezioni regionali in Calabria, le associazioni LGBTQIA+ del territorio (Arcigay Reggio Calabria I due mari, Agedo Reggio Calabria, Arcigay...
lungofiume via norman douglas cosenza
Area Urbana

Cosenza: piano per il decoro e l’igiene urbana, lungofiume Norman Douglas...

COSENZA - "Instancabile il lavoro straordinario che sta portando avanti la Cooperativa Semper Uno, responsabile della pulizia e del decoro dell'intero Centro Storico". Lo afferma...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA