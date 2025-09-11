Rissa tra giovani con spedizione punitiva, scattano fogli di via, daspo e divieti di accesso agli esercizi pubblici

- Advertisement -

TROPEA (VV) – Una violenta rissa si è verificata lo scorso 25 agosto in un noto locale della Costa degli Dei che ha coinvolto un gruppo di giovani di Tropea e di Vibo Valentia, la maggior parte dei quali con precedenti di polizia. Ad avere la peggio tre di loro che hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15, 7 e 5 giorni. La rissa sarebbe scoppiata per futili motivi e, in un secondo momento sarebbe intervenuto anche il genitore di uno dei ragazzi organizzando una vera e propria spedizione punitiva che si è consumata nella corte antistante l’ingresso del lido balneare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tropea i quali, a seguito di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 14 persone per il reato di rissa. A seguito di questa azione il Questore della Provincia di Vibo Valentia ha dato incarico alla Divisione Anticrimine di svolgere i necessari accertamenti istruttori, all’esito dei quali, riconosciuta l’attuale pericolosità dei soggetti e il contesto nel quale gli episodi di violenza si sono manifestati, sono stati emessi dal 12 avvisi orali.

L’attività istruttoria espletata ha inoltre permesso di avviare ulteriori procedimenti volti all’emissione di 6 divieti di accesso agli esercizi pubblici (c.d. Dacur o Daspo “Willy”), 8 fogli di via per soggetti non residenti a Tropea e 14 misure di prevenzione del c.d. Daspo “fuori contesto”.

Per quanto concerne il locale, si è proceduto a dare avvio al procedimento volto all’eventuale sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. per i gravi disordini occorsi.