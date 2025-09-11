HomeCalabria

Rissa tra giovani con spedizione punitiva, scattano fogli di via, daspo e divieti di accesso agli esercizi pubblici

Ad avere la peggio tre ragazzi che hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15, 7 e 5 giorni. I carabinieri hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 14 persone per il reato di rissa. Sono scattati, inoltre, altri provvedimenti

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

TROPEA (VV) – Una violenta rissa si è verificata lo scorso 25 agosto in un noto locale della Costa degli Dei che ha coinvolto un gruppo di giovani di Tropea e di Vibo Valentia, la maggior parte dei quali con precedenti di polizia. Ad avere la peggio tre di loro che hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15, 7 e 5 giorni. La rissa sarebbe scoppiata per futili motivi e, in un secondo momento sarebbe intervenuto anche il genitore di uno dei ragazzi organizzando una vera e propria spedizione punitiva che si è consumata nella corte antistante l’ingresso del lido balneare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tropea i quali, a seguito di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 14 persone per il reato di rissa. A seguito di questa azione il Questore della Provincia di Vibo Valentia ha dato incarico alla Divisione Anticrimine di svolgere i necessari accertamenti istruttori, all’esito dei quali, riconosciuta l’attuale pericolosità dei soggetti e il contesto nel quale gli episodi di violenza si sono manifestati, sono stati emessi dal 12 avvisi orali.

L’attività istruttoria espletata ha inoltre permesso di avviare ulteriori procedimenti volti all’emissione di 6 divieti di accesso agli esercizi pubblici (c.d. Dacur o Daspo “Willy”), 8 fogli di via per soggetti non residenti a Tropea e 14 misure di prevenzione del c.d. Daspo “fuori contesto”.

Per quanto concerne il locale, si è proceduto a dare avvio al procedimento volto all’eventuale sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. per i gravi disordini occorsi.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Carabinieri auto strada mare

Bonifati, truffa del finto carabiniere ad un’anziana. Stava per consegnare soldi e gioielli: arrestati

Tirreno
BONIFATI (CS) – Avevano tentato di raggirare una 78enne di Bonifati con l'odiosa quanto classica truffa del “finto carabiniere”. Ma i militari, quelli veri,...
villetta-montalto-vandalizzata

Vandalizzata la villa comunale di Montalto, il sindaco Faragalli: «Basta con questo schifo» –...

Area Urbana
MONTALTO UFFUGO (cs) - Rabbia amarezza questa mattina per gli atti vandalici verificatisi nella villa comunale di Taverna di Montalto Uffugo. In un video...
Assipool Castrovillari Carabinieri

Castrovillari, si introduce negli spogliatoi e ruba dalle borse delle commesse: fermato ladro e...

Provincia
CASTROVILLARI (CS) – Operazione congiunta dagli uomini dell'istituto di vigilanza "Sicurmondial" di Frascineto e dai carabinieri di Castrovillari portata a termine ieri nel Centro...
copertina settembre rendese

Settembre Rendese: Noemi, Gipsy Kings, Coma Cose. Un programma ricco e trasversale tra musica,...

Area Urbana
RENDE (CS) – E' stata presentata questa mattina nella sala di rappresentanza del Comune di Rende la sessantesima edizione del Settembre Rendese: in un grande...
fiera soverano 2025

A Bisignano ritorna la Fiera di Soverano: un evento tradizionale tra cultura, commercio e...

Provincia
BISIGNANO (CS) - La fiera di Soverano è appuntamento fisso a Bisignano, che quest'anno si terrà dal 12 al 14 settembre. Un'iniziativa che si...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37305Area Urbana22408Provincia19882Italia8029Sport3867Tirreno2945Università1462
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Congi accesso atti
Cosenza

Caso Congi, Baldino e Tavernise depositano l’accesso agli atti in Regione:...

CATANZARO - "La famiglia Congi e l'opinione pubblica hanno diritto di sapere cosa non ha funzionato quel maledetto giorno. Per questo abbiamo depositato una...
Area Urbana

Cosenza, la Comunità Regina Pacis compie 40 anni. Al via il...

COSENZA - La Comunità Regina Pacis, associazione fondata dal sacerdote don Dante Bruno, compie 40 anni. Per festeggiare questo traguardo così importante sono in...
Camping Le Giare
Calabria

Tragedia al camping Le Giare, 25 anni dopo. Fiorita: «Dolore in...

CATANZARO - Sono trascorsi 25 anni dall'alluvione che nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2000, a Soverato, distrusse il campeggio Le...
Ionio

Pietrapaola, ritorna il servizio dei prelievi ematici nel centro storico. Il...

PIETRAPAOLA (CS)  – I prelievi ematici tornano ad essere effettuati direttamente nel centro storico di Pietrapaola. Un servizio atteso e di fondamentale importanza per...
Calabria

Tridico si concentra sulla lotta alla criminalità e promette «una task...

REGGIO CALABRIA - "Esprimo la mia personale solidarietà alla scuola calcio Centro Reggio Junior per il vile atto incendiario, che è fatto ancor più...
Elly-schlein pD
Calabria

Regionali, domani Schlein in Calabria. Il Pd: «Un’altra Calabria: no al...

CATANZARO - "La Calabria deve ritornare a essere quella terra di solidarietà umana e di speranza nel futuro che è sempre stata". È quanto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA