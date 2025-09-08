Pressioni e minacce di morte nei confronti della ex, arrestato un 43enne

- Advertisement -

PETILIA POLICASTRO (KR) – Pressioni e minacce, anche di morte, inviate alla sua ex che ha deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine. I militari della Stazione di Petilia Policastro a seguito di accertamenti nei confronti dell’uomo, un 43enne originario di Crotone, già noto per precedenti specifici, lo hanno condotto presso la casa circondariale di Passovecchio, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’azione investigativa ha evidenziato, infatti, la necessità di un intervento urgente. Il 43enne era già sottoposto all’affidamento ai servizi sociali ma per la gravità del quadro delineato i giudici hanno disposto la sospensione della precedente misura e hanno emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere.