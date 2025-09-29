HomeCalabria

Autismo, lettera aperta ai candidati «servono azioni concrete e un tavolo tecnico permanente»

L’associazione delle famiglie lancia un appello ai futuri vertici della Regione: «Tutelare i diritti delle persone autistiche e garantire servizi pubblici efficaci in tutta la Calabria»

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – L’ANGSA Calabria – Associazione Nazionale Genitori di persone con Autismo – a pochi giorni dalle elezioni regionali, rivolge un appello pubblico ai candidati alla Presidenza della Regione Calabria, chiedendo un impegno concreto per la tutela dei diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico. «L’autismo è una condizione che accompagna la persona per tutto l’arco della vita – scrive l’associazione in una lettera aperta – e necessita di servizi efficaci ed efficienti, fin dalla prima infanzia, per garantire una reale inclusione e una possibile autonomia».

Autismo: una rete regionale frammentata e inadeguata

In Calabria ANGSA è presente attraverso un coordinamento regionale che riunisce le sezioni provinciali e locali. Le famiglie denunciano da anni l’assenza di una rete territoriale organizzata e la mancanza di un sistema pubblico di presa in carico globale, capace di integrare gli interventi sanitari, socio-sanitari e sociali. Una carenza che, secondo ANGSA, alimenta disorientamento, abbandono e diseguaglianze. «L’autismo è un’emergenza sociale globale. Le stime più recenti parlano di un bambino su 68 con diagnosi nello spettro. In Calabria, questo potrebbe tradursi in circa 30.000 persone coinvolte, considerando una popolazione di 2 milioni di abitanti».

ANGSA chiede che la Regione smetta di basarsi su stime e avvii una raccolta sistematica di dati certi, fondamentale per programmare interventi su misura per i reali bisogni delle persone con autismo in ciascuno dei 404 Comuni calabresi. L’associazione inoltre, evidenzia anche l’inefficacia di finanziamenti frammentari e spot, incapaci di generare risposte strutturali e durature. «I servizi devono essere pensati sulla base del fabbisogno reale, non sull’emergenza. E devono essere accessibili su tutto il territorio regionale, non solo in alcune aree più servite».

La proposta di un tavolo tecnico permanente sull’autismo

Tra le richieste centrali, c’è la costituzione urgente di un tavolo tecnico regionale permanente sull’autismo, che abbia il compito di guidare la programmazione dei servizi e il coordinamento tra le istituzioni. «Il nostro obiettivo – conclude ANGSA – è la realizzazione concreta del Progetto di Vita Individualizzato per ogni persona con disabilità, come previsto dalle normative nazionali e regionali. Un percorso che deve accompagnare la persona in tutti i contesti di vita e per tutta la durata della sua esistenza. Non possiamo più accettare che l’autismo resti ai margini dell’offerta sanitaria e sociale pubblica».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

esplosione veliero heaven

Caso Heaven, il sindacato dei finanzieri: “giustizia per i colleghi, non siano vittime del...

Calabria
CATANZARO - Il primo ottobre si aprirà, in Corte d'appello a Catanzaro, il procedimento che vede coinvolti il maggiore Vincenzo Barbangelo e il maresciallo...
Unical studio manifattura additiva bronzi enotri

La storia della Calabria pre-greca si riscrive. Dall’Unical studio sulla manifattura additiva nei bronzi...

Università
RENDE - Un capitolo della Calabria pre-greca è in fase di riscrittura. A farlo un’équipe interdisciplinare di archeologi e fisici dell’Università della Calabria (Dipartimento...

Autunno in volo e migrazioni mozzafiato: Eurobirdwatch torna in Calabria con due eventi imperdibili

Provincia
COSENZA - La migrazione autunnale degli uccelli è un momento che piace a tantissimi appassionati: sabato 4 e domenica 5 ottobre riparte Eurobirdwatch. Il...
Tridico reddito dignità

Tridico sul reddito di dignità: «Occhiuto continua con le sciocchezze. Esperienza in Sardegna dimostra...

Area Urbana
COSENZA - "Occhiuto continua a diffondere fake news sul reddito di dignità che, al contrario, è e resta una misura concreta e realizzabile". È...
Tribunale-Cosenza Rosa Vespa

Neonata rapita a Cosenza: per Rosa Vespa decisa la perizia psichiatrica su richiesta della...

Area Urbana
COSENZA – Si terrà il prossimo 27 ottobre l'udienza di conferimento dell'incarico al perito, per l'esecuzione della perizia psichiatrica nei confronti di Rosa Vespa,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37492Area Urbana22605Provincia19948Italia8049Sport3885Tirreno2977Università1479
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

esplosione veliero heaven
Calabria

Caso Heaven, il sindacato dei finanzieri: “giustizia per i colleghi, non...

CATANZARO - Il primo ottobre si aprirà, in Corte d'appello a Catanzaro, il procedimento che vede coinvolti il maggiore Vincenzo Barbangelo e il maresciallo...
Tribunale-Cosenza Rosa Vespa
Area Urbana

Neonata rapita a Cosenza: per Rosa Vespa decisa la perizia psichiatrica...

COSENZA – Si terrà il prossimo 27 ottobre l'udienza di conferimento dell'incarico al perito, per l'esecuzione della perizia psichiatrica nei confronti di Rosa Vespa,...
incendio auto rende palestra
Area Urbana

Paura nella notte a Rende, in fiamme un’auto parcheggiata davanti ad...

RENDE (CS) – Un’auto è stata data alle fiamme nella notte a Rende. Il mezzo era parcheggiato davanti all’ingresso della palestra ICON a Roges....
disinfestazione zanzare notturna Rende
Area Urbana

Cosenza: parte la terza fase di disinfestazione larvicida – Calendario e...

COSENZA - E' partita la terza fase del Piano di disinfestazione che coprirà ogni angolo dell’intero territorio comunale. La campagna di disinfestazione larvicida, eseguita...
Auser conferenza stampa
Area Urbana

Nuovo ospedale ad Arcavacata «Roberto Occhiuto: un cosentino che odia Cosenza?»

COSENZA - La decisione di realizzare il nuovo ospedale di Cosenza ad Arcavacata che "offre diverse chiavi di lettura, ma una in particolare si...
toscano desire
Area Urbana

Sanità, Toscano (Dsp): «Verità per Desiré Porco e riforma dell’emergenza-urgenza»

COSENZA – «La morte della minorenne Isabel Desiré Porco tocca e interroga tutta la Calabria. Non può finire nel dimenticatoio». A dirlo è Francesco...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA