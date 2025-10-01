HomeArea Urbana

Tridico all’Unical con Conte: «Tanti giovani mi hanno dato la certezza che la Calabria ha la forza di cambiare»

Il candidato per il campo largo ha spiegato che il 5 e 6 ottobre è possibile "scrivere una pagina nuova" grazie al "coraggio dei giovani"

F.B.
F.B.
Stima lettura: 1 minuti
RENDE – Questa mattina Pasquale Tridico è arrivato all’Università della Calabria insieme a Giuseppe Conte per una manifestazione per lo stop alla guerra a Gaza. Davanti ai due esponenti del Movimento 5 Stelle un anfiteatro pieno di studenti.

“Ragazze e ragazzi che non si rassegnano all’idea di vivere in una terra senza futuro e che alzano la voce per chiedere diritti, dignità e pace – ha detto il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo – Abbiamo parlato di Calabria ma anche di Palestina. Chi conosce l’abbandono, la marginalità e l’emigrazione forzata riconosce subito il dolore di un popolo che chiede giustizia. Noi diciamo con chiarezza che riconosceremo lo Stato di Palestina. Non è solo un atto simbolico, è una scelta politica, di civiltà e di coraggio. Significa affermare che la pace si costruisce sul rispetto reciproco e sul diritto internazionale, non sulla violenza”.

“Vedere l’anfiteatro pieno di giovani mi ha dato una certezza. La Calabria non è condannata al destino che le hanno cucito addosso. Ha dentro di sé la forza di cambiare, di rialzarsi, di guardare al mondo senza paura. – ha concluso – Il 5 e 6 ottobre possiamo scrivere una pagina nuova con il coraggio dei giovani e la dignità di un popolo che non vuole più vivere di promesse mancate”.

F.B.
