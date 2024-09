Morte Ilaria Mirabelli, avviati gli accertamenti tecnici non ripetibili sull’auto

COSENZA – Sono iniziati oggi gli accertamenti tecnici non ripetibili sull’auto, la Volkswagen Up, sulla quale viaggiava Ilaria Mirabelli, la 39enne cosentina morta in un incidente di cui non è chiara la dinamica, il 25 agosto scorso a Lorica. Ilaria viaggiava in auto con il fidanzato Mario Molinari, 44enne cosentino, indagato per il reato di omicidio stradale.

Molinari è stato interrogato per diverse ore da inquirenti e investigatori che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Ilaria. Molinari ha risposto alle domande a cui è stato sottoposto.Oltre a quelli sull’auto sono in corso accertamenti anche sugli smartphone dei due fidanzati. Sulle indagini vige il massimo riserbo di inquirenti ed investigatori.