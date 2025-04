Bimbo di 5 mesi morto all’Annunziata, a Rossano una fiaccolata per il piccolo Saverio

- Advertisement -

COSENZA – “Domenica 6 aprile alle ore 18:30, nel giorno il cui il piccolo Caracciolo Saverio Junior avrebbe compiuto 6 mesi, ci ritroveremo tutti nel piazzale dello stadio Stefano Rizzo a Rossano. Insieme faremmo partire una fiaccolata per sensibilizzare tutti affinché non si ripeti mai più quello che è accaduto al nostro bimbo. Ognuno di voi può portare con sé un lumino, una fiaccola, un foglio, un cartellone con scritto il proprio pensiero.. uniamoci tutti, condividete tutti”. E’ l’appello che lanciano i genitori del bimbo deceduto all’ospedale Annunziata di Cosenza avvenuta il 28 marzo scorso dopo le prime cure all’ospedale di Corigliano Rossano e su cui è stata aperta un’inchiesta in cui sono indagati sei medici.

I genitori, seguiti dell’avvocato Ettore Zagarese, vogliono capire se vi siano stati ritardi nel trasferimento verso l’Hub di Cosenza dopo che in un primo momento si erano recati al “Giannettasio” di Rossano e se questi ritardi abbiano comportato il tragico esito. Da quanto appurato il piccolo, che aveva avvertito un malore sarebbe poi stato trasferito nel reparto di pediatria del “Campagna” di Corigliano. Qui i sanitari avrebbero disposto il trasferimento tramite elisoccorso ma a causa delle condizioni meteo e l’impossibilità di far atterrare l’elicottero si è deciso per il trasferimento in ambulanza avvenuto qualche ora dopo