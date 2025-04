Cosenza, dopo il rischio crollo di un rudere riaperta al traffico via Lungo Crati

- Advertisement -

COSENZA – “Sono molto soddisfatto nel poter comunicare a tutti i cittadini, con particolare riferimento ai residenti del nostro Centro Storico, ai quali rivolgo il mio sentito ringraziamento per la pazienza avuta, che sono state già riaperte al traffico veicolare e pedonale le arterie viarie Lungo Crati, da Piazza dei Valdesi al Ponte di San Lorenzo, e via G.M. Serra, precedentemente chiuse per motivi di ordine pubblico a causa di crolli di strutture private”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso che da ieri sera, a seguito della interdizione al traffico di via G.M.Serra per il rischio crollo di un rudere da cui si staccavano calcinacci, si è interessato personalmente della questione insieme al consigliere delegato al Centro Storico, Francesco Alimena. Quest’ultimo, presente sul posto, ha attenzionato ogni fase delle procedure.

“Lo avevo annunciato ieri sera – prosegue Franz Caruso – ed abbiamo mantenuto la promessa di riaprire le strade nel più breve tempo possibile, operando su un rudere di responsabilità dei privati in tempi assai celeri. Ciò è stato possibile per merito dei tecnici comunali, degli assistenti sociali comunali, dei vigili del fuoco e delle donne e uomini della polizia municipale che hanno lavorato in stretta sinergia. Collaborazione di cui devo dare merito anche ai proprietari del palazzo di via lungo Crati che si sono immediatamente adoperati per la rimozione delle criticità relative alla caduta del cornicione. L’abbandono e relativo degrado di molti immobili privati, indubbiamente rappresenta una criticità emergenziale di Cosenza vecchia, a cui poco può una amministrazione pubblica. Grazie al CIS stiamo recuperando molti immobili privati, ma in caso di emergenza la nostra unica arma rimangono le ordinanze di urgenza rivolte per la messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità, secondo la normativa vigente che, prevede, però, procedure lunghe e complesse.”

“Come Amministrazione Comunale, per quanto di nostra diretta competenza – conclude Franz Caruso – è incontrovertibile che abbiamo messo al centro della nostra azione politica la valorizzazione del nostro bellissimo Centro Storico, attuando, in poco meno di 3 anni, una vera e propria azione di rinascita attraverso il CIS ed Agenda Urbana. A questo proposito, risolta l’emergenza delle due arterie viarie Lungo Crati e via G.M.Serra, si sta procedendo anche alla riapertura delle strade chiuse a Santa Lucia, dove si è in una fase avanzata dei lavori di messa in sicurezza, per poi passare a via Campagna”.