Cosenza, Alimena: ‘abbiamo proposto la parziale rimodulazione del progetto di Piazzetta Toscano’

COSENZA – Piazzetta Toscano, la più importante area archeologica di Cosenza, è stata inserita in uno degli 11 progetto del Contratto Istituzionale di Sviluppo, con un finanziamento di circa un milione e duecentomila euro, che dovrebbero essere impiegati per il recupero e la salvaguardia dell’intera area, con la rimozione dell’intera struttura che nel corso degli anni, in alcune aree dell’importante insediamento ha prodotto dei danni evidenti ed immutabili.

Il condizionale è d’obbligo perchè com’è risaputo il vincolo che vieta la rimozione della struttura ha creato non poche difficoltà all’Amministrazione comunale bruzia, rispetto all’intenzione iniziale come previsto nel progetto di un gruppo di architetti tra cui, Giorgio Pala che ha ideato tra l’altro il restauro del Parco Archeologico del Colosseo a Roma che per preservare l’intera area si sarebbe dovuta rimuovere la struttura costruita negli anni ’90. L’Amministrazione comunale di Cosenza, come ha spiegato il consigliere comunale con delega al centro storico Francesco Alimena, ha proposto la parziale rimodulazione della piazza, con il supporto dell’architetto Marcello Guido autore della struttura, in modo da preservare l’importante reperto archeologico, la struttura e non perdere l’importante finanziamento.