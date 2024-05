Cosenza: la Misericordia in piazza Kennedy per un ‘flash mob’ sul primo soccorso

COSENZA – Si terrà in piazza Kennedy a Cosenza, con un gruppo di formatori della Confraternita Misericordia di Cosenza, l’iniziativa che intende sensibilizzare la popolazione sulle tecniche e i comportamenti da adottare in caso di primo soccorso. L’evento, in programma domani, domenica 19 maggio dalle 11.30 in piazza Kennedy, promosso in collaborazione con il Centro di Formazione delle Misericordie della Calabria rappresenta un’occasione per comprendere e capire cosa fare in caso di “primo soccorso”.

Manovre, azioni e interventi che possono essere utili per aiutare chi è, ad esempio, colto da un malore nell’immediatezza e in attesa dell’arrivo dei sanitari. Formatori qualificati della Misericordia simuleranno quali sono le manovre da effettuare per un massaggio cardiaco o come utilizzare un defibrillatore (DAE) e sarà data la possibilità anche ai cittadini che vorranno, di provare su un manichino, a simulare tali pratiche salvavita.