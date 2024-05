COSENZA – “Open Day – Ospedale Amico”, è l’iniziativa rivolta ai giovani che si terrà all’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza. L’intenzione è quella di sensibilizzare proprio alle nuove generazioni alla prevenzione di patologie e allo stesso tempo con questa iniziativa, come ha spiegato il commissario dell’Azienda Ospedaliera, Vitaliano De Salazar, vuol rappresentare anche l’occasione per aprire il nosocomio bruzio sempre più alla società civile.

Ospedale Amico, due giorni di screening

L’Open Day, servizio totalmente gratuito, si terrà nei giorni 1 e 2 giugno 2024 ed è rivolto ai giovani uomini e alle giovani donne in modo particolare a quella fascia di età compresa tra i 16 e i 35 anni, dove forse la cultura della prevenzione è minore come accade a chi rientra in questa fascia di età per lo screening delle patologie polmonari, di quelle uro andrologiche e di quelle ginecologiche in un segmento di popolazione, quella giovanile appunto, in cui la prevenzione può raggiungere un’ efficacia al 100%. Per prenotare è stato istituito un apposito numero verde, l’800931341.