COSENZA – Sono ben 35 le saracinesche abbassate nel centro città, e per centro città parliamo di quelle strade nel cuore della di Cosenza, che un tempo erano riconosciute da tutti ad alta densità commerciale. E per saracinesche abbassate sta a significare desertificazione commerciale. Un quadro molto preoccupante che ricalca l’andamento nel resto del Paese. A resistere, anche in questo caso in linea con il trend nazionale, sono le attività di ristorazione, farmacie, parafarmacie e negozi di telefonini.

Non c’è dubbio che ad influire a quella che si può definire una vera e propria moria delle tradizionali attività al dettaglio, che segnano anche la fine di una tradizione che le ha contraddistinte per decenni, perché molte di queste si sono tramandate di padre in figli, il cambiamento del tessuto commerciale, la pandemia e la crisi economica degli ultimi anni. E vedere tutte queste saracinesche abbassate indica anche come la città di Cosenza sia divenuta poco attrattiva, perché ha perso quell’anima che fino a qualche anno fa tutti le riconoscevano, quella commerciale. In aggiunta la chiusura delle attività commerciali di prossimità oltre a comportare la perdita di posti di lavoro e la riduzione dei luoghi di aggregazione, aumenta il senso di degrado.

Un fenomeno che deve essere arginato, magari vedendo intorno allo stesso tavolo amministratori comunali, corpi intermedi e operatori economici insieme, per lavorare a possibili soluzioni come per esempio a strumenti normativi, cercare di individuare incentivi economici alle nuove attività o al rilancio di quelle esistenti. Ma bisogna fare in fretta perché il rischio di vedere altre saracinesche abbassate è serio e concreto.