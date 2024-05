Cosenza: licenziata dalla federazione provinciale del Pd dopo 15 anni «Schlein chiarisca»

COSENZA – «E’ vergognoso quanto sarebbe accaduto a Cosenza». Il deputato della Lega, Rossano Sasso, responsabile della campagna elettorale della Lega in Calabria fa riferimento alla vicenda di Jlenia Sardano, madre di una bimba di 2 anni e dipendente del Pd, che sarebbe stata licenziata dopo 15 anni di lavoro, alcuni dei quali addirittura in nero, senza percepire diversi stipendi e il trattamento di fine rapporto per circa 15mila euro. La Schlein sarebbe stata più volte chiamata da questa donna, madre e lavoratrice, ma non avrebbe mai risposto».

«Il capo del Pd – prosegue Sasso – che ciarla di salario minimo e di tutele dei lavoratori, tra una consulenza della sua armocromista e un’intervista in tv, non ha trovato il tempo di rispondere ad una donna che per il Pd ha speso la sua vita? Sfruttamento del lavoro in nero, maltrattamento di una lavoratrice, umiliazione e stipendi non pagati: la Schlein chiarisca».

La storia di Jlenia Sardano

Licenziata dalla federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza dopo aver lavorato per il Pd per 15 anni, prima in nero, poi assunta a tempo indeterminato come segretaria amministrativa dal 2015 a dicembre 2022.

Il 31 dicembre 2022 infatti, la 44enne riceve la lettera di licenziamento. Ovvero la Risoluzione del rapporto di lavoro per riduzione del personale. Chiede e ottiene la Naspi: 699 euro al mese prima, 597 poi. Il 30 marzo 2023 il suo avvocato Marco Oliverio, trovatole dalla Cgil, ottiene un’ingiunzione del tribunale: il Pd deve darle circa 12 mila euro, visto che nel frattempo ne ha ricevuti 2.500. Jlenia manda una lettera alla segretaria Schlein chiedendole «di intervenire in prima persona per sistemare quanto prima questa incresciosa situazione» facendo riferimento al primo maggio, e alle sue dichiarazioni di difendere i lavoratori e lottare contro il precariato. «Tante belle parole che però poi si scontrano con la realtà dei fatti».

il 2 febbraio 2024 il Tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso del Pd condannando la federazione provinciale a pagare quei 14 mila euro. Ma sono trascorsi mesi senza che sia cambiato nulla.