Cosenza: blitz ‘Recovery’, revocata misura cautelare dei domiciliari per uno degli indagati

COSENZA – Il Tribunale di Catanzaro, sezione dei Giudici per le indagini e l’udienza preliminare, ha revocato la misura cautelare agli arresti domiciliari per Michele Gedeone, arrestato nei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione Recovery eseguita a Cosenza, in provincia dalla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza.

L’indagato, difeso dagli avvocati Giuseppe Malvasi e Anna Pisani, in sede di interrogatorio ha risposto alle domande del giudice, adducendo di aver cambiato vita rispetto al passato e di avere formato una famiglia. Inoltre presterebbe attività lavorativa stabile. Da qui la revoca della misura cautelare.