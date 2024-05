Pallavolo, dal 21 al 23 giugno prossimi l’Altopiano Silano ospiterà Il Trofeo dei Tre Mari

COSENZA – Sei squadre maschili e 6 femminili, per un totale di 12, sono pronte a darsi battaglia al prossimo “Trofeo dei Tre Mari” 2024, torneo di pallavolo giovanile che si svolgerà tra Camigliatello Silano e San Giovanni in Fiore, nella Sila cosentina, tra il 21 e il 23 giugno prossimi.

Un evento su cui punta tantissimo la Federazione Italiana Pallavolo, patrocinato tra l’altro dalla Provincia di Cosenza. Un torneo giunto alla sua XVI edizione e che vedrà la partecipazione di due squadre, una maschile under 16 ed una femminile under 15, per ogni regione della Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia.