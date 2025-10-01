Cosenza, ad ottobre la facciata della Galleria Nazionale si illumina di rosa in nome della prevenzione al seno

- Advertisement -

COSENZA – Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori, in particolare quelli al seno. Anche quest’anno sono diverse le iniziative messe in campo. Tra queste anche “La prevenzione è il nostro capolavoro” nata dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e Komen Italia, che offre screening e consulenze gratuite per la prevenzione dei tumori. La collaborazione punta a promuovere in questo mese la salute femminile e la prevenzione dei tumori, in particolare al seno.

Così in tutta Italia musei e luoghi della cultura statali si illumineranno di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno, per diffondere un messaggio di vicinanza e consapevolezza. Anche a Cosenza ed nella provincia le facciate di musei, parchi archeologici e complessi monumentali, appariranno di colore rosa. In particolare nella città dei Bruzi si illuminerà di rosa per l’intero mese di ottobre, la facciata della Galleria Nazionale dalle ore 20 alle 2 del giorno successivo. A Cassano Ionio, invece, la facciata del Museo archeologico nazionale della Sibaritide sarà illuminata da il prossimo 26 Ottobre dalle 19 alle 24.