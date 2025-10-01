HomeArea Urbana

Conte all’Unical, un selfie con gli studenti per la Flotilla e la lotta all’astensionismo

Il leader del Movimento 5 Stelle è arrivato questa mattina in Calabria. Prima tappa al campus di Arcavacata dove insieme a Pasquale Tridico e Daniela Ielasi ha incontrato gli studenti nel corso di una manifestazione per lo stop alla guerra a Gaza

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

RENDE – Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte come da programma è arrivato questa mattina in Calabria. Prima tappa all’Università della Calabria, ad Arcavacata dove insieme a Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo e Daniela Ielasi, assessore al Welfare del Comune di Rende, ha incontrato gli studenti del campus nel corso di una manifestazione per lo stop alla guerra a Gaza.

Conte e Tridico all'Unical 04

Non è tardata ad arrivare la risposta di Conte, direttamente dall’Unical, all’appello lanciato ieri dalla premier Giorgia Meloni ad un voto unitario in aula domani sulla mozione sulla Palestina.”È davvero ardito chiedere un voto compatto su una risoluzione sulla Palestina dopo che un governo, una maggioranza, ha finto di non vedere un genocidio, 20.000 bambini uccisi. Direi che non ci sono i presupposti per un voto compatto“.

Il leader del Movimento 5 Stelle stamani ha anche fatto un selfie insieme agli studenti e a Tridico che ha subito inviato a Marco Croatti, senatore del Movimento sulla Flotilla, come segno di vicinanza. La carovana di barche dirette a Gaza è entrata questa notte nella zona rossa delle acque davanti alla Palestina.

Conte Unical

In merito a questo Conte ha spiegato che questo è “motivo di forte preoccupazione, perché questa è una iniziativa che non ci sarebbe stata se avessimo avuto governi, a partire dal nostro, che facevano valere il diritto internazionale che tutti, congiuntamente, unanimemente, avessero creato pressioni giuste su Israele isolandola e costringendola a interrompere questa carneficina”.

“È una iniziativa umanitaria, e io capisco che Meloni sia molto nervosa con loro e anziché preoccuparsi, da patriota come dice di essere, dei connazionali assicurando al massimo incolumità, li insulti. Questa iniziativa è un pugno nello stomaco per chi ha volto lo sguardo dall’altra parte di fronte a un genocidio”.

Il messaggio ai giovani ed il no all’astensionismo

Nel discorso di Conte questa mattina non è mancato, ovviamente, il riferimento alle imminenti elezioni regionali in Calabria per sostenere il candidato presidente della Pasquale Tridico.

Conte e Tridico all'Unical 03

Sempre ai giovani è diretto il suo messaggio: “Forse il problema maggiore per una democrazia è l’astensionismo. Mettiamoci anche la responsabilità nostra di parlare ai giovani dei problemi concreti. La politica deve misurarsi su quelle che sono le loro speranze, le sfide, la realtà di tutti i giorni che vivono, difficile. – ha spiegato il leader dei 5 Stelle –  Una politica che non sia la polemica fine a se stessa, che non sia fatta di logomachie astratte sul nulla, è l’unica cosa. Tanto gli appelli non valgono molto perché dire andare a votare non basta. Dobbiamo ovviamente cercare di coinvolgerli nei progetti concreti e speriamo di riuscirci“.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Allaccio abusivo rete pubblica

Allaccio abusivo alla rete pubblica e danno di 9mila euro, denunciati due uomini per...

Calabria
CONDOFURI (RC) - Sono due i soggetti deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica dai militari della Stazione...

Costituito il coordinamento regionale per una legge antidiscriminazione verso la comunità LGBTQIA+

Calabria
COSENZA - "Alla vigilia delle elezioni regionali in Calabria, le associazioni LGBTQIA+ del territorio (Arcigay Reggio Calabria I due mari, Agedo Reggio Calabria, Arcigay...
Bus Italia Cosenza

Cosenza, la nuova flotta BusItalia per collegamenti a lunga percorrenza. Comodi come in treno...

Area Urbana
COSENZA - Un investimento da 44 milioni di euro per un totale di 111 nuovi autobus BusItalia, 18 dei quali destinati ai collegamenti da...
lungofiume via norman douglas cosenza

Cosenza: piano per il decoro e l’igiene urbana, lungofiume Norman Douglas totalmente ripulito

Area Urbana
COSENZA - "Instancabile il lavoro straordinario che sta portando avanti la Cooperativa Semper Uno, responsabile della pulizia e del decoro dell'intero Centro Storico". Lo afferma...

Carta della Cultura 2025, domande dall’1 ottobre per l’acquisto dei libri | Come richiederla

Italia
Carta della Cultura 2025, si parte. Nel mese di ottobre sarà possibile richiederla. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura: tutti i dettagli. La gestione...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37526Area Urbana22628Provincia19956Italia8051Sport3888Tirreno2979Università1483
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Allaccio abusivo rete pubblica
Calabria

Allaccio abusivo alla rete pubblica e danno di 9mila euro, denunciati...

CONDOFURI (RC) - Sono due i soggetti deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica dai militari della Stazione...
iscrizione Unical
Università

Ultima chiamata per l’iscrizione all’Unical. Al via la terza fase di...

RENDE - È ancora possibile effettuare l'iscrizione all'Unical. Si è aperta oggi, martedì 30 settembre, la terza fase di ammissione ai corsi di laurea...
Calabria

Regionali, Ance Calabria presenta il memorandum per i candidati: proposte e...

CATANZARO - Infrastrutture, lavoro, rigenerazione urbana e transizione green sono alcuni degli "argomenti cardine" individuati da Ance Calabria nel memorandum destinato ai candidati alla...
Carabinieri feriti incidente
Calabria

Carabinieri feriti in un incidente, filmati e derisi da alcuni giovani:...

PETILIA POLICASTRO (KR) - "L’incidente stradale avvenuto ieri nell’agro del Comune di Petilia Policastro, nell’entroterra crotonese, che ha visto coinvolta un’autovettura dei Carabinieri e...
Marco Saverio Ghionna Rende consiglio Comunale
Area Urbana

Rende, consiglio compatto sull’istituzione dell’Ottobre Rosa. Dall’opposizione dubbi su urbanistica e...

RENDE - Il Comune di Rende aderirà all'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione oncologica del tumore al seno. Lo fa sapere in una nota...
Abusivismo edilizio area protetta
Calabria

Abusivismo edilizio in un’area protetta, denunciato il proprietario del terreno

MAMMOLA (RC) - Nel territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte il Nucleo Carabinieri Parco di Mammola ha scoperto una costruzione abusiva. In particolare si tratta...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA