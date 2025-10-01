Conte all’Unical, un selfie con gli studenti per la Flotilla e la lotta all’astensionismo

- Advertisement -

RENDE – Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte come da programma è arrivato questa mattina in Calabria. Prima tappa all’Università della Calabria, ad Arcavacata dove insieme a Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo e Daniela Ielasi, assessore al Welfare del Comune di Rende, ha incontrato gli studenti del campus nel corso di una manifestazione per lo stop alla guerra a Gaza.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Conte, direttamente dall’Unical, all’appello lanciato ieri dalla premier Giorgia Meloni ad un voto unitario in aula domani sulla mozione sulla Palestina.”È davvero ardito chiedere un voto compatto su una risoluzione sulla Palestina dopo che un governo, una maggioranza, ha finto di non vedere un genocidio, 20.000 bambini uccisi. Direi che non ci sono i presupposti per un voto compatto“.

Il leader del Movimento 5 Stelle stamani ha anche fatto un selfie insieme agli studenti e a Tridico che ha subito inviato a Marco Croatti, senatore del Movimento sulla Flotilla, come segno di vicinanza. La carovana di barche dirette a Gaza è entrata questa notte nella zona rossa delle acque davanti alla Palestina.

In merito a questo Conte ha spiegato che questo è “motivo di forte preoccupazione, perché questa è una iniziativa che non ci sarebbe stata se avessimo avuto governi, a partire dal nostro, che facevano valere il diritto internazionale che tutti, congiuntamente, unanimemente, avessero creato pressioni giuste su Israele isolandola e costringendola a interrompere questa carneficina”.

“È una iniziativa umanitaria, e io capisco che Meloni sia molto nervosa con loro e anziché preoccuparsi, da patriota come dice di essere, dei connazionali assicurando al massimo incolumità, li insulti. Questa iniziativa è un pugno nello stomaco per chi ha volto lo sguardo dall’altra parte di fronte a un genocidio”.

Il messaggio ai giovani ed il no all’astensionismo

Nel discorso di Conte questa mattina non è mancato, ovviamente, il riferimento alle imminenti elezioni regionali in Calabria per sostenere il candidato presidente della Pasquale Tridico.

Sempre ai giovani è diretto il suo messaggio: “Forse il problema maggiore per una democrazia è l’astensionismo. Mettiamoci anche la responsabilità nostra di parlare ai giovani dei problemi concreti. La politica deve misurarsi su quelle che sono le loro speranze, le sfide, la realtà di tutti i giorni che vivono, difficile. – ha spiegato il leader dei 5 Stelle – Una politica che non sia la polemica fine a se stessa, che non sia fatta di logomachie astratte sul nulla, è l’unica cosa. Tanto gli appelli non valgono molto perché dire andare a votare non basta. Dobbiamo ovviamente cercare di coinvolgerli nei progetti concreti e speriamo di riuscirci“.