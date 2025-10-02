Alla scoperta della storia di Castrolibero con il “Castrotour”, un viaggio speciale in 11 tappe

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – Partirà domani, venerdì 3 ottobre un viaggio speciale, fatto di passi curiosi, sorrisi, domande e meraviglia. È il CastroTour, il nuovo progetto promosso dal Comune di Castrolibero e dedicato ai bambini delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Castrolibero. Un viaggio vero e proprio, su uno scuolabus speciale, che accompagnerà gli alunni in una visita guidata tra i luoghi più suggestivi, significativi e identitari del nostro territorio. Un percorso pensato non solo per conoscere Castrolibero, ma per sentirlo proprio, per riconoscere in ogni angolo una storia, un valore, un’eredità. A renderlo noto è Raffaella Ricchio, assessore del Comune di Castrolibero con deleghe alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Demografici.

11 tappe del Castrotour

I piccoli esploratori, guidati dai loro insegnanti e accolti da chi ogni giorno lavora per valorizzare la nostra terra, visiteranno ben undici tappe simboliche: chiese antiche, edifici storici, contrade ricche di fascino, luoghi della memoria e dell’identità. Ma il CastroTour non è solo una gita: è una narrazione collettiva, un racconto appassionante fatto di aneddoti, nomi, eventi, voci e silenzi che hanno reso grande la nostra comunità. In un tempo in cui tutto corre veloce, abbiamo scelto di fermarci per guardare da vicino il luogo in cui viviamo, perché conoscere la propria storia è il primo passo per diventarne custodi. Perché sapere da dove veniamo ci aiuta a costruire con più consapevolezza dove vogliamo andare.

Al termine del percorso, ogni alunno riceverà un Attestato di “Cittadinanza Consapevole di Castrolibero”: un simbolo, certo, ma anche un impegno morale a rispettare, valorizzare e amare il proprio territorio. Il progetto si concluderà con un pomeriggio speciale, in cui saranno invitate anche le famiglie degli studenti. Un momento di festa, ma anche di restituzione, durante il quale verranno consegnati ufficialmente gli attestati e sarà condivisa l’esperienza vissuta. Castrolibero ha tanto da raccontare, e lo farà con la voce dei suoi figli più giovani. Perché educare alla storia significa formare cittadini più attenti, più liberi, più forti.