A Rende “Villaggio’s Got Talent”: una serata di musica e comunità in piazza Italia

RENDE – Una serata all’insegna del talento, della condivisione e del volontariato: “Villaggio’s Got Talent” è il primo evento a costo zero organizzato nel cuore del Villaggio Europa di Rende, con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per domani, sabato 4 ottobre dalle ore 18.30 in Piazza Italia, dove 17 concorrenti si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione composta da Djana Sissoko, Stefania Labate, Paolo Mauro e Marinella Castiglione.

Ad impreziosire la serata, la straordinaria partecipazione di Amaurys Perez, ex campione di pallanuoto e volto amatissimo del piccolo schermo. Ospiti musicali i Klivia e il duo Francesco e Daniela, direttamente dal successo televisivo di “Io Canto Family”. A condurre lo spettacolo saranno “I Calabroni”, Emanuele Gagliardi ed Eugenio Turboli, pronti a regalare risate ed emozioni con la loro energia contagiosa.

Festa di comunità

Villaggio’s Got Talent non è solo uno spettacolo, ma una festa della comunità, resa possibile grazie al contributo totalmente gratuito di artisti, tecnici, volontari, sponsor locali che hanno creduto nel progetto.