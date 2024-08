Scontro tra un’auto e una moto a Marcellina: ferito un centauro

MARCELLINA (CS) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Marcellina lungo la Strada provinciale 9, che collega Santa Maria del Cedro e Scalea. Per cause in corso di accertamento, poco prima del ponte sul fiume Lao l’impatto tra una Fiat Panda e una moto. Il centauro è rimasto ferito anche se le sue condizioni non sono gravi. Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’auto. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118. Il centauro è stato comunque portato in ospedale a Paola e il traffico ha subito rallentamenti.

