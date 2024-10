Scalea: grave incidente all’aviosuperficie, ferito un operaio dopo un’esplosione

SCALEA (CS) – Un operaio di 32 anni, Andrea Di Cunzolo, originario di Eboli è rimasto gravemente ferito ieri a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto presso l’Aviosuperficie di Scalea. Secondo quanto ricostruito l’uomo, impiegato della “E + S Air” di Ogliastro Cilento, in provincia di Salerno, è rimasto ferito alla gamba destra dopo l’esplosione dello pneumatico di un aereo.

Soccorso, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Secondo quanto si è appreso la ditta privata era intenta al trasferimento del velivolo in altro luogo per conto del proprietario. Sul posto anche i carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.