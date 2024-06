L’aviosuperficie di Scalea tornerà operativa: sarà usata come struttura di supporto antincendio 2024

SCALEA – L’Aviosuperficie di Scalea tornerà ad essere operativa. Al momento come struttura di supporto nell’ambito della campagna estiva Aib 2024 (Attività antincendio boschivo) da giugno fino a settembre. La giunta comunale, su proposta del sindaco Giacomo Perrotta, ieri ha deliberato l’autorizzazione all’utilizzo della struttura tornata in possesso del Comune dal mese di aprile. La delibera arriva dopo la richiesta fatta dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della “Campagna AIB per la stagione estiva 2024” con lo schieramento della Flotta Erickson S-64F della Società European Air-Craine che ha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo dell’aviosuperficie. Una richiesta fatta “in considerazione dei dati statistici degli incendi boschivi nel periodo estivo e della necessità di garantire la migliore copertura dell’area con le risorse disponibili”.

Per il posizionamento dell’elicottero Erickson S-64 è stato chiesto la comune di Scalea di confermare la propria disponibilità a fornire i seguenti servizi indispensabili ai fini della corretta gestione dell’elicottero:

– Rifornimento carburante minimo garantito di 15.000 litri giornalieri

– Fornitura di energia elettrica e idrica in piazzola, con illuminazione notturna

– Disponibilità di uffici e servizi igienici per il personale operativo e tecnico

– Vigilanza notturna

– Servizio antincendio aeroportuale Cat H3, eventualmente garantito dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza