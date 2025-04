Brunori Sas aggiunge un’altra data al tour estivo (7 agosto) a Cirella di Diamante. “Troppe richieste”

- Advertisement -

COSENZA – Brunori Sas questa estate al teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante si esibirà con ben due concerti, per due sere di fila. Oltre alla data del tour che era già in programma l’8 agosto sempre nell’area archeologica, è stato annunciato che, viste le tantissime richieste, il cantautore bruzio ha inserito nelle tappe del suo tour estivo 2025 “L’albero delle noci”, un’altra tappa, giovedì 7 agosto. Si tratta delle uniche due date in Calabria dopo il grandissimo successo di queste ultime settimane nei più importanti palazzetti in Italia che lo scorso 31 marzo lo hanno visto chiudere questa prima parte di concerti ad Assago.

“Oggi è una giornata storica per la Riviera dei Cedri – ha commentato sui social il direttore artistico della rassegna del teatro dei Ruderi, Alfredo De Luca – perché Brunori Sas è il primo artista in assoluto, nella storia del teatro dei Ruderi, ad annunciare una doppia data consecutiva nella programmazione estiva del palco più prestigioso della costa tirrenica. Un record senza precedenti che conferma lo straordinario momento musicale per la nostra regione”.

TUTTE LE DATE LIVE 2025

BRUNORI SAS || L’ALBERO DELLE NOCI – TOUR ESTATE

Sabato 28 giugno 2025 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

Martedì 1 luglio 2025 || Collegno (TO) @ FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa

Sabato 5 luglio 2025 || Pistoia @ PISTOIA BLUES c/o Piazza Duomo

Venerdì 11 luglio 2025 || Genova @ ALTRAONDA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

Domenica 13 luglio 2025 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Martedì 15 luglio 2025 || Fermo @ Piazza del Popolo

Giovedì 17 luglio 2025 || Salerno @ Piazza della Libertà

Venerdì 18 luglio 2025 || Bari @ LOCUS FESTIVAL c/o Fiera del Levante

Venerdì 1 agosto 2025 || Assisi (PG) @ SUONI CONTROVENTO c/o Rocca Maggiore

Domenica 3 agosto 2025 || Alghero (SS) @ FESTIVAL ABBABULA c/o Anfiteatro Ivan Graziani

Giovedì 7 e Venerdì 8 agosto 2025 || Diamante (CS) Teatro dei Ruderi di Cirella

Domenica 10 agosto 2025 || Catania @ SOTTO IL VULCANO FEST c/o Villa Bellini

Sabato 23 agosto 2025 || Montesilvano (PE) @ MAREA FESTIVAL c/o Lungomare

BRUNORI SAS LIVE CON ORCHESTRA

Mercoledì 18 giugno 2025 || Roma @ Circo Massimo

Venerdì 3 ottobre 2025 || Verona @ Arena di Verona