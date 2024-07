Diamante, scatta l’ordinanza su musica nei locali e lidi balneari. Il Sindaco “non è anti-movida”

DIAMANTE (CS) – Il sindaco Achille Ordine fa chiarezza rispetto all’ordinanza emanata lo scorso 5 luglio e che contiene le disposizioni in materia di musica dal vivo per la stagione 2024 a Diamante, uno dei centri turistici più belli e frequentati dell’Alto Tirreno. Non è la prima volta che la città dei Murales emette ordinanze che disciplinano l’utilizzo di musica da parte dei pubblici esercizi. Negli anni scorsi vi fu un vero e proprio braccio di ferro tra l’ex Sindaco Magorno e i gestori di locali e discoteche. Per molti si tratta di limitazioni anti-movida, per altri scelte giuste per evitare trambusto e indisciplina fino all’alba soprattutto nel centro storico.

Cosa prevede la nuova ordinanza sulla musica

L’ordinanza del Sindaco Ordine prevede che fino al 15 settembre 2024 i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che effettuino intrattenimenti, all’esterno della propria attività, con musica dal vivo e/o musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo (che non sia di sottofondo) dovranno richiedere espressa autorizzazione e cessare categoricamente entro e non oltre le ore 2:00 con una diminuzione del volume a partire dalle ore 01:30. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali nei centri urbani di Diamante e Cirella, previa sempre autorizzazione aumenta, rispetto a quanto previsto in precedenza, passano da 4 a 8 il numero di serate musicali al mese (musica dal vivo o diffusione sonora) ma viene assolutamente fatto divieto per i locali che rientrano sempre nei centri urbani la diffusione di musica all’interno e all’esterno dei locali tramite l’utilizzo di Consolle, mixer o strumentazione similare prima delle ore 18:00 e dopo le ore 00:00 fino al 31/072024 e dal giorno 1/09/2024 al 15/09/2024. Dal 1 agosto al 31 agosto divieto prima delle ore 18:00 e oltre le ore 00:30.

Gli stabilimenti balneari

Fino al 15 settembre per gli stabilimenti balneari che effettuino intrattenimenti complementari alle attività di somministrazione all’interno o all’esterno della propri attività, in deroga alla vigente normativa, ai fini dell’ottenimento di una richiesta di autorizzazione per effettuare musica dal vivo e/o musica con diffusione sonora di qualsiasi tipo la musica deve cessare entro le ore 04:00 con diminuzione del volume a partire dalle 03:30 per quelli che rientrano nei Lotti da n 1 al nu 12 e dal n 21 al 29b (da Diamante a Cirella) del Piano Spiaggia del Comune di Diamante. Per tutti gli altri lo stop è per le ore 02:00 con diminuzione a partire dalle ore 01:30.

Ordine “ordinanza che regolamenta la musica. Nessuna restrizione”

“Si è parlato di un’ordinanza anti-movida e restrittiva ma non è così – ha spiegato il Sindaco. È un’ordinanza che tende a regolamentare la musica in alcune zone del centro storico, cercando in parte di contenere dei fenomeni dell’inquinamento acustico che alcune volte hanno caratterizzato alcune zone del nostro centro. Senza questa ordinanza le norme sarebbero quelle di classificazioni acustiche del 21 marzo 2016 e che prevede che l’emissione della musica non può protrarsi oltre le ore 2:00 e che nel centro Storico, individuata come Zona A, per le attività di pubblico esercizio è richiesta l’autorizzazione per lo svolgimento di 4 serate musicale al mese”.

“Con la nostra ordinanza – spiega ancora Ordine – queste serate sono illimitate in alcune zone e vengono aumentate ad 8 nel mese nelle zone dove c’è maggiore sensibilità del fenomeno dell’inquinamento acustico, quindi con un aumento di 4 giorni rispetto a quanto previsto dalle precedenti ordinanze ed è quindi molto più estensiva rispetto alla vigente normativa che sarebbe stata applicabile senza questa ordinanza. Le telecamere obbligatorie di cui molti si lamentano, non sono state introdotte dalla nostra ordinanza, ma vale sempre quanto previsto dall’ordinanza del 2023. Forse ci sono persone che non sono abituate a seguire e rispettare le norme, ma le regole esistono e devono essere applicate. Questo vale per tutti“.