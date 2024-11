Le De.Co. della Calabria: Fuscaldo vetrina di prodotti d’eccellenza regionali, identità e tipicità locali

- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Due giorni per valorizzare i prodotti di denominazione comunale della Calabria, riscoprire l’identità e le tipicità locali. Tutto pronto a Fuscaldo per la seconda edizione della De.Co. della Calabria, l’esposizione dei prodotti a marchio De.Co. (“Denominazioni Comunali di Origine”) e delle tipicità locali, organizzata dal Comune di Fuscaldo con il sostegno della Regione Calabria e dell’Arsac. La Kermesso De.Co. della Calabria si terrà, il 15 e 16 Novembre nel bellissimo centro storico di Fuscaldo sul Tirreno cosentino.

Un evento che mira a valorizzare, ai massimi livelli, le tipicità territoriali e le ricchezze enogastronomiche, culturali ed artistiche del panorama regionale. Nella due giorni di kermesse, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giacomo Middea e dal consigliere comunale con delega alle attività produttive Carmine Scrivano, saranno invitati tutti i Comuni della Calabria, gli enti sovracomunali preposti e tutti gli stakeholders coinvolti, a vario titolo, nella promozione del territorio Regionale e dei suoi prodotti tipici.

Scrivano: “vetrina eccezionale per i prodotti di nicchia”

Carmine Scrivano consigliere comunale con delega alle attività produttive evidenzia che «la Seconda Kermesse delle De.Co della Calabria, rappresenta un momento importantissimo per tutti quei prodotti di nicchia ancora poco conosciuti. Cominciare a fare rete tra Comuni, tra aziende, è l’auspicio per una Calabria che vuole guardare avanti e affrontare il futuro con la consapevolezza di non essere secondi a nessuno».

Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha illustrato i dettagli di questa seconda edizione ai microfoni di Rlb

De.Co. della Calabria «riconoscimento alla nostra enogastronomia»

Per l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo «iniziative come questa richiamano la Regione ma anche l’Arsac a un’attenzione istituzionale, perché importanti per la promozione del territorio e dei prodotti dello stesso. Devo evidenziare come l’Unpli Calabria sia fondamentale in questo percorso. Molti comuni hanno compreso l’importanza della promozione del proprio territorio e quello che di buono si produce. Fuscaldo è tra i più performanti in questo senso, perché dimostra come si possa andare oltre quelle che sono le attività ordinarie che un’amministrazione deve portare avanti. Segno evidente di un fermento che si sta registrando su tutto il territorio calabrese – ha concluso l’assessore Gallo – e io sono felice di questo. L’enogastronomia calabrese deve sempre di più ottenere i giusti riconoscimenti per collocarsi nel miglior modo nel mercato non solo nazionale».

La seconda edizione è stata presentato presso la Cittadella regionale “Jole Santelli alla presenza anche dell’assessore regionale Gianluca Gallo del commissario Arsac Calabria Fulvia Caligiuri, dal consigliere comunale di Fuscaldo Carmine Scrivano, dal presidente di Unpli Calabria Filippo Capellupo e dal dirigente degli istituti superiori di Paola Sandra Grossi.