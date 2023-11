Bocconotto di Mormanno, la delizia da mangiare in un ‘boccone’. Il dolce tipico avrà la sua De.Co.

MORMANNO (CS) – In questi giorni la Giunta Comunale di Mormanno ha approvato il disciplinare di produzione che racchiude in pochi paragrafi l’essenza di una ricchezza tradizionale, artigianale e sostenibile. Parliamo del Bocconotto di Mormanno, uno dei dolci della tradizione gastronomica calabrese e prodotto caratteristico del Borgo del Pollino, che aveva già ottenuto il riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che li ha inseriti nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

Bocconotto di Mormanno, storia tramandata dal settecento

La prelibatezze di pasta frolla, a forma ovale (la più diffusa), rotonda o a canestrello, vengono farcite con differenti ripieni e vantano una storia tramandata dal settecento. Dolci dal sapore delizioso, celebrati ogni anno con una grande festa che anima il centro di Mormanno. Secondo la ricetta tradizionale i bocconotti vengono riempiti con mostarda d’uva o confettura , ma si possono anche versioni rielaborate con ripieno di crema e cioccolato.

Marchio De.Co.: rendere viva la tradizione pasticciera e artigianale

“Il marchio De.Co. – come spiega l’Amministrazione comunale – consentirà di valorizzare il prodotto, renderlo riconoscibile al consumatore finale evitando contraffazioni o maldestre imitazioni, ma soprattutto rendere viva la tradizione pasticciera e artigianale delle tecniche di preparazione di questo prodotto che caratterizza la nostra Comunità. Con questo passaggio vogliamo anche valorizzare i produttori ma anche i trasformatori, i ristoratori, i distributori e tutti coloro che sceglieranno di sostenere una produzione territoriale con una grande storia di identità, che diventa un vero marcatore distintivo per Mormanno e tutto il Pollino. Un grazie per il supporto – conclude l’Amministrazione – all’Assocazione Scientifica Biologi Senza Frontiere di Cosenza, all’Assessore Angelica Regina per il lavoro svolto in questi mesi e tutti i produttori di Mormanno che hanno arricchito il disciplinare con il loro know-how e con un grande spirito, per accompagnare questo nostro prodotto a mete sempre più ambiziose”.