Ad Amantea ritorna la Guarimba, un festival contro le barbarie

AMANTEA (CS) – Un’iniziativa dedicata a tutti coloro che vivono sotto oppressione, affinché ricordino che non sono soli, e che raggiungano anche coloro che hanno paura di alzare la voce, perché siamo sicuri di essere la maggioranza a voler vivere senza guerre e in armonia. Con queste motivazioni, per la 12^ edizione, sono state invitate in giuria tre registe che danno voce alla lotta dei propri popoli: Darin Sallam (Palestina), Olga Chernykh (Ucraina) e Akuol de Mabior (Sud Sudan).

La Guarimba è un festival per tutti

Si ride, ci si commuove, ci si scandalizza e si discute. La Guarimba è un festival che si pone il compito di sfidare e intrattenere al tempo spesso, senza mai accontentare, ma provocando e smuovendo qualcosa dentro gli spettatori. Ma non c’è solo cinema: abbiamo preparato una serie di conferenze, di laboratori per adulti e per bambini, una mostra di 15 artisti, due concerti e molto altro (QUI il programma ufficiale).

Per chi non potrà recarsi ad Amantea, è stata avviata una collaborazione con MyMovies per offrire una parte della selezione ufficiale online gli stessi giorni del festival, che troverete qui. Dal 7 al 12 Agosto al Terrenito Guarimbero di Via Mazzini ad Amantea. Sei giorni di eventi ad ingresso libero, tra proiezioni, cinema e laboratori per bambini, conferenze, mostre di illustrazione ed eventi comunitari. Il festival accoglierà per una settimana registi, artisti e operatori culturali da tutto il mondo, confermando la sua missione di riportare il cinema alla gente e la gente al cinema.

Su un totale di 1290 film ricevuti, sono stati selezionati 158 cortometraggi da 52 nazioni diverse, dando voce a registi provenienti da tutti i continenti. Il 63% dei film nella selezione sono diretti da donne. Il festival intende rappresentare la complessità e la ricchezza di culture, tradizioni e lingue di tutto il mondo: saranno proiettati film in italiano, arabo, tedesco, inglese, francese, indonesiano, filippino, cinese, albanese, bielorusso, russo, spagnolo, portoghese, coreano, croato, mongolo, swahili, ungherese, hindi, e ucraino.

La competizione ufficiale sarà suddivisa nelle categorie di Fiction, Animazione, Documentario, Videoclip, INSOMNIA (Film Sperimentali). Parte della competizione sarà anche il programma di 100 cortometraggi animati per bambini e ragazzi che faranno parte de La Grotta dei Piccoli, in collaborazione con UNICEF Italia.