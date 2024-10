REGGIO EMILIA – Il Cosenza interrompe il digiuno di successi che durava da 5 gare, andando a vincere 1 a 0 sul terreno della Reggiana dell’ex Viali e trovando la prima preziosissima vittoria lontana dal Marulla. Un successo meritato quello dei rossoblu, il secondo di fila al Mapei Stadium dopo il poker dello scorso anno, che sfodera una prestazione maiuscola e porta a casa 3 punti di platino in ottica salvezza. Dall’altra parte Viali è nei guai con una squadra senza idee e che solo al 95′ ha creato la prima vera occasione del match.

Gara che già in avvio poteva cambiare subito volto per i rossoblu, con la clamorosa occasione dilapidata al 4′ da Ricciardi. L’ex Avellino sfrutta un buco clamoroso dell’ex Fontanarosa per presentarsi a tu per tu con Bardi che riesce a deviare la conclusione troppo centrale. La replica dei padroni di casa tre minuti più tardi con un colpo di testa di Sersanti su corner: pallone che esce di poco fuori. Sembrerebbe il preludio ad un primo tempo scoppiettante, in realtà le due squadre sono più attente a non scoprirsi, con il gioco che ristagna spesso a centrocampo.

Ma tra le due squadre sono gli uomini di Alvini a rendersi decisamente più pericolosi, sfiorando la rete con Florenzi, il migliore in campo, con una doppia occasione. Al 19′ scarica un destro in diagonale quasi dalla linea di fondo, il portiere della Reggiana è ancora attento e con la manona riesce a deviare la conclusione. Al 26′ missile dalla distanza e pallone che esce di poco alto sulla traversa.

L’ex Marras non si vede praticamente mai, mentre dall’altra parte a fare male è Ricciardi, che al 39′ si fa perdonare dell’errore iniziale, trovato il goal che porta meritatamente in vantaggio il Cosenza e la sua seconda rete consecutiva, dopo quella contro la Juve Stabia: cross di Florenzi, Strizzolo spizza di testa per Ricciardi che non ci pensa due volte e con un potente diagonale fa secco Bardi.

La ripresa si apre con un cambio da una parte e dall’altra. Viali toglie un evanescente Vido inserendo in attacco Pettinari, Alvini richiama l’ammonito Kouan inserendo Kourfalidis. Reggiana che costruisce la prima occasione della gara al 53′, con l’incursione di Sersanti che si ritrova davanti Micai bravo a chiudergli lo specchio della porta in uscita. Il Cosenza ha diversi ammoniti e così Alvini, per evitare di chiudere la terza gara con l’uomo in meno, non rischia e toglie Caporale (per Venturi). Cambio anche in attacco con Zilli che prende il posto di Strizzolo.

Ripresa decisamente più brutta, spezzettata di continuo da falli ed errori da una parte e dall’altra. Il signor Monaldi sventola gialli a ripetizione mentre Alvini si gioca anche la carta Cimino richiamando in panca l’autore del goal Ricciardi. Si gioca davvero poco, con la Reggiana che attacca in modo confusionario e con la forza della disperazione, mentre il Cosenza serra i ranghi soprattutto dalla cintola in giù mentre Alvini si sbraccia dalla panchina incitando i suoi all’ultimo sforzo. Si entra in zona cesarini e Micai si fa trovare pronto al minuto 85′ sul colpo di testa di Portanova. L’ex difensore del Genoa ci riprova sempre di testa al 96′ con il pallone che spizzica la traversa. Poi il triplice fischio con l’esultanza dei 500 tifosi del Cosenza.

AC REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Libutti (82′ Fiamozzi), Meroni, Lucchesi, Fontanarosa (76′ Maggio); Vergara, Reinhart (82′ Cigarini), Sersanti; Marras (67′ Girma), Portanova; Vido (46′ Pettinari)

Panchina: Motta, Kabashi, Sampirisi, Nahounou, Fiamozzi, Urso, Stulac, Cigarini, Ignacchiti, Maggio, Girma, Pettinari

Allenatore: William Viali

COSENZA CALCIO (3-4-2-1): Micai; Martino, Dalle Mura, Caporale (54′ Venturi); Ricciardi (65′ Cimino), Charlys, Florenzi (87′ Mazzocchi), Ricci; Rizzo Pinna, Kouan (46′ Kourfalidis); Strizzolo (54′ Zilli)

Panchina: Vettorel, Cimino, Venturi, Ciervo, Begheldo, Kourfalidis, D’Orazio, Fumagalli, Mazzocchi, Sankoh, Zilli

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Signor Marco Monaldi di Macerata

Assistenti: Signori Marco Bresmes di Bergamo e Mattia Regattieri di Finale Emilia

IV Uomo: Signor Alessandro Pizzi di Bergamo

SALA VAR: VAR signor Matteo Gualtieri di Asti, AVAR signor Ivano Pezzuto di Lecce

Ammoniti: Fontanarosa (R), Kouan (C), Florenzi (C), Capporale(C), Strizzolo (C), Meroni (R), Marras (R), Ricciardi (C), Reinhart (R), Kourfalidis (C)

Espulsi:

Angoli: 3-1

Recupero: 2′ p.t. – 7′ s.t.

Note: Serata fresca ma gradevole a Reggio Emilia con una temperatura di circa 16 gradi. Terreno del Città del Tricolore in buone condizioni. Presenti poco più di 8mila spettatori compresi i 500 tifosi del Cosenza