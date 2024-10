COSENZA – Il Cosenza deve rinviare nuovamente l’appuntamento con la vittoria e deve accontentarsi del pareggio (il secondo consecutivo dopo Cittadella) arrivato in rimonta contro una Juve Stabia scorbutica, brava ad approfittare del solito regalo dei rossoblu costretti per la seconda partita consecutiva a giocare quasi tutto il secondo tempo in dieci per il rosso diretto a Hristov. Gara tutta in salita per i rossoblu che, dopo un avvio di gara equilibrato con le occasioni di Adorante da una parte e di Zilli dall’altra, con il solito erroraccio beccano goal. Siamo al 16′ quando Koaun, con uno sciagurato retropassaggio, innesca la ripartenza della Juve Stabia con Pierobon che serve Maistro. Dribbling secco su Hristov e conclusione violenta sul primo palo che non lascia scampo a Micai.

Una doccia gelata per il Cosenza che comunque si rimbocca le maniche e inizia a creare occasioni. Al 25′ destro al volo sul tiro dalla bandierina di Ricciardi e pallone che termina largo. Dieci minuti più tardi azione in velocità dei lupi sull’asse Zilli-Ciervo che appoggia per l’accorrente Kouan che da ottima posizione calcia debolmente tra le braccia di Thiam.

Spingi spingi al 38′ arriva il pareggio (meritato) con Ricciardi, uno dei migliori. Ricci verticalizza per l’esterno rossoblu che si incunea in difesa, salta anche il portiere e con il sinistro insacca facendo esplodere il Marulla. Il Cosenza è in trance agostinista e al 44′ va vicino al sorpasso: pasticcio della difesa ospite e del portiere Thiam su un cross di Ricci, Ricciardi, ancora lui, prova una rovesciata quasi dal limite dell’area con pallone che termina alto di poco.

Nella ripresa ti aspetti un Cosenza subito all’assalto del forte Apache, ed invece serve un vero e proprio miracolo di Micai per evitare il 2 a 1 della Juve Stabia. Cross dalla sinistra di Buglio, inzuccata di Folino che sembra vincente, ma il portiere del Cosenza con un provvidenziale guizzo ci mette la manona, riuscendo deviare in angolo. I rossoblu, come nel primo tempo, ci mettono un pò a carburare.

Al 57′ costruiscono la prima occasione della ripresa con una discesa di Ciervo con conclude in diagonale trovando l’opposizione di Thiam. Alvini ne cambia tre, inserendo Mazzocchi, Rizzo Pinna e Strizzolo per Ciervo, Fumagalli e Zilli che esce tra gli applausi. Buona la prova dell’attaccante del Cosenza che non partiva titolare dalla passata stagione. Spinti anche dal Marulla i rossoblu vanno alla conclusione altre due volte: prima con il destro di Strizzolo deviato da Thiam, poi con la conclusione al volo da fuori di Rizzo Pinna che esce fuori di un nulla.

Ma al 65′ la gara si fa complicata per il Cosenza. Come contro il Cittadella i rossoblu che restano in dieci per l’intervento scomposto di Adorante. Il signor Galipò lo ammonisce, ma poi richiamato dal Var estrae il cartellino rosso. La gara si innervosisce: Mazzocchi litiga con la panchina della Juve Stabia e si prende il giallo. Nonostante l’inferiorità numerica è il Cosenza nel finale che cerca il guizzo per cambiare le sorti alla gara. Andreoni anticipa l’intervento di Dalle Mura in proiezione offensiva, ma l’occasione più importante al minuto 85′ con un cross di Martino per l’accorrente Strizzolo che non arriva sulla palla per questione di centimetri.

Cosenza-Juve Stabia: foto di Francesco Donato

COSENZA CALCIO (3-4-3): Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale; Riccardi (72′ Martino), Florenzi (86′ Kourfalidis), Kouan, Ricci; Ciervo (60′ Mazzocchi), Zilli (60′ Strizzolo), Fumagalli (60′ Rizzo Pinna)

Panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Strizzolo, Begheldo, Kourfalidis, Contiero, D’Orazio, Charlys, Mazzochhi, Sankoh, Rizzo Pinna

Allenatore: Massimiliano Alvini

SS JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Folino, Bellich (72′ Piscopo); Floriani (72′ Andreoni), Buglio, Pierobon (87′ Meli), Fortini; Maistro (72′ Leone); Adorante, Candellone (46′ Artistico)

Panchina: Matosevic, Andreoni, Varnier, Rocchetti, Meli, Mosti, Gerbo, Zuccon, Leone, Piscopo, Piovanello, Artistico

Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Signor Simone Galipò di Firenze

Assistenti: Signori Federico Fontani di Siena e Lorenzo Giuggioli di Grosseto

IV Uomo: Signor Dario Di Francesco di Ostia Lido

SALA VAR: VAR signor Manuel Volpi di Arezzo. AVAR signor Federico Dionisi dell’Aquila

Ammoniti: Ruggero (J), D’Orazio (C dalla panchina), Caporale (C), Mazzocchi (C), Strizzolo (C)

Espulsi: Hristov (C)

Angoli: 7-5

Recupero: 3′ s.t. –

Note: Pomeriggio soleggiato e gradevole a Cosenza, con una temperatura di circa 25 gradi. Terreno del Marulla tornato in ottime condizioni. Presenti poco più di 4mila spettatori compresi i circa 500 tifosi della Juve Stabia sistemati nel settore ospiti.