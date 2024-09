Laurientè fa volare il Sassuolo. Cosenza a testa alta, fermato dal palo e dal miracolo di Moldovan

COSENZA – Il Cosenza si ferma, sconfitto in casa dal Sassuolo, che trova con Laurientè il goal vittoria a inizio secondo tempo e difende il vantaggio respingendo gli attacchi del Cosenza che fino al 96′ ha provato a riequilibrare la gara. Sconfitta che pesa, visto che i rossoblu hanno giocato a viso aperto per tutta la gara sfiorando il pareggio con il palo su colpo di testa di Mazzocchi e nell’ultimo disperato assalto, con il diagonale di Rizzo Pinna che trova la miracolosa respinta di Moldovan.

Primo tempo equilibrato tra Cosenza e Sassuolo, giocato a viso aperto, con occasioni da una parte e dall’altra e qualche disattenzione di troppo nella difesa del Cosenza che in un paio di circostanze rischia l’imbucata con il velocissimo Laurientè, tornato titolare dopo due gare. I rossoblu si rendono pericolosi con una sventola di Florenzi deviata in angolo da una bella parata di Moldovan che si ripete sulla conclusione ravvicinata da Ciervo a fine primo tempo, mentre può solo guardare termine fuori di un soffio il diagonale di Kouan.

Dall’altra parte, detto delle accelerazioni di Laurientè, è Iannoni il più pericoloso. Prima spara in curva Nord una corta respinta di Micai su tiro-cross dalla destra, poi conclude a botta dal cuore dell’area, trovando la grandissima respinta di Micai. Nella ripresa l’immediato vantaggio di Laurientè e la rincorsa infruttuosa del Cosenza che ci prova fino al 96′ senza riuscire a trovare il pari.

Cosenza-Sassuolo: le scelte di Alvini. Out Fumagalli, dentro Strizzolo

Mister Alvini conferma i 9/11 della formazione che una settimana fa a battuto la Sampdoria. In attacco Fumagalli non ce la fa e lascia il posto a Strizzolo, che agirà in coppia con Mazzocchi. L’altro cambio è al centro della difesa dove Caporale, smaltito il lieve affaticamento, è preferito a Hristov. Si gioca in una bella giornata di sole con un clima quasi estivo.

Partita che inizia subito su buoni ritmi con le due squadre che si affrontano a viso aperto. La prima conclusione della gara è del Sassuolo già al 3′ con un missmatch di Mulattieri che calcia dal limite e impegna Micai con una parata a terra. il Cosenza replica due minuti dopo con un colpo di testa di Strizzolo su cross dalla destra di Ciervo: conclusione centrale bloccata da Moldovan.

Laurientè sul fondo. Moldovan si salva sulla sventola di Florenzi

Al minuto 11′ il Cosenza si fa sorprendere da un lungo lancio della difesa che innesca la corsa di Lauriente. L’attaccante si libera di Ciervo in disperato recupero ma grazia i rossoblu calciando sul fondo. Il Cosenza però replica subito con Florenzi. Il centrocampista raccoglie palla e dai 25 metri, non ci pensa due volte e lascia partire un missile all’incrocio disinnescato da una grande parata d Moldovan. Un minuto dopo cross di capitan D’Orazio, colpo d testa di Strizzolo che spizzica la sfera che si perde sul fondo.

Sassuolo pericoloco con Iannone e un contropiede di Lauriete

La gara resta equilibrata con momenti a favore del Cosenza e altri a favore degli ospiti. Al 29′ si rivede il Sassuolo in attacco. Tiro-cross di Pax deviato in tuffo da Micai la palla arriva sui piedi di Iannoni che da ottima posizione conclude altissimo. I rossoblu devono fare attenzione alle ripartenze del Sassuolo e a non commettere errori. Come al 33′ quando il solito Laurentè ruba palla e si invola verso Micai. Provvidenziale la chiusura in ripiegamento di Charlys che evita al Cosenza la capitolazione.

Occasioni per Ciervo e Koaun: Cosenza vicino al goal

Il Cosenza si scuote e al 36′ costruisce una doppia occasione. Nella prima Ciervo se ne va a destra, entra in area, e conclude sul primo palo trovando la respinta di Moldovan. Il pallone torna tra i piedi del terzino che appoggia per l’accorrente Kouan. Gran conclusione a incrociare e pallone che esce di pochissimo alto.

Miracolo di Micai su Iannoni. Il primo tempo termina senza reti

Al minuto 43′ l’occasioni più nitida del primo tempo la costruisce il Sassuolo e solo un grande intervento del portiere rossoblu evita il goal. Cross dalla sinistra di Lovato, Mulattieri non arriva sulla sfera, che finisce invece sui piedi dell’accorrente Iannoni che calcia a botta sicura all’altezza del dischetto di rigore. Micai si super e devia la sfera. È l’ultima occasione di un bel primo tempo che finisce senza reti.

Ripresa: triplo cambio nel Sassuolo. Nel Cosenza c’è Rizzo Pinna

La ripresa si apre con un triplo cambio nel Sassuolo, mentre nel Cosenza c’è Rizzo Pinna al posto di Charlys. Ma passano 5′ minuti e Grosso deve effettuare il quarto cambio per l’infortunio di Lovato che esce dal campo in barella.

Laurietè fa secco Micai. Sassuolo in vantaggio

Al 51′ la gara si blocca con il vantaggio del Sassuolo, che sorprende ancora una volta i rossoblu con un’azione in velocità. Pierini vince il duello con Florenzi e imbuca per Laurientè che entra in area, vince il duello con Ciervo e in diagonale batte Micai. Cosenza costretto a rincorrere, con Alvini butta nella mischia Ricci per D’Orazio e Kourfalidis al posto di Ciervo rimasto a terra dopo uno scontro.

Inzuccata di Mazzocchi, palla sul palo!

Entra anche Sankoh e il Cosenza prova il forcing finale. Al minuto 72′ solo il palo nega la gioia del pareggio ai rossoblu. Rizzo Pinna serve Kourfalidis che pennella per la testa di Mazzocchi che prende la mira e colpisce di testa, ma la sfera si stampa sul legno alla destra di Moldovan battuto. Nel finale dentro anche Zilli per il tutto per tutto con i rossoblu riversati nella metà campo del Sassusolo. La squadra di Grosso serra i ranghi respingendo gli assalti del Cosenza che nell’ultimo minuto di recupero sfiora il pari con la conclusione di Rizzo Pinna deviata da un grande intervento di Moldovan e poi dalla conclusione di Kourfalidis che spara sul fondo.

Le foto di Cosenza Sassuolo a cura di Francesco Donato

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Micai; Venturi (83′ Zilli), Camporese, Caporla; Ciervo (61′ Kourfalidis) , Charlys (46′ Rizzo Pinna), Florenzi, D’Orazio (61′ Ricci); Kouan; Mazzocchi, Strizzolo (70′ Sankoh)

Panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Sankoh, Dalle Mura, Ricciardi, Rizzo Pinna, Zilli, Jose Mauri, Ricci, Kourfalidis, Hristov

Allenatore: Massimiliano Alvini

US SASSUOLO CALCIO (3-5-2): Moldovan; Lovato (51′ Muharemovic), Romagna, Odenthal (46′ Doig); Paz, Iannoni (46′ Pierini) , Boloca, Thorstvedt (75′ Lipani), Pieragnolo (46′ Obiang); Laurienté, Mulattieri

Panchina: Satalino, Missori, Doig, Ghion, Obiang, Toljan, Moro, D’Andrea, Lipani, Pierini, Muharemovic, F. Russo

Allenatore: Fabio Grosso

Arbitro: Signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Signor Alessio Tolfo di Pordenone e Signor Marco Belsanti di Bari

Quarto uomo: Signor Giuseppe Mucera di Palermo

Sala VAR: signor Lorenzo Maggioni di Lecco al VAR , signor Oreste Muto di Torre Annunziata AVAR

Ammoniti: Iannoni (S), Kouan (C), Venturi (C), MAzzocchi (C), Paz (S), Lipani (S)

Espulsi:

Angoli: 6-2

Recupero: 1′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e mite a Cosenza, con una temperatura di circa 23 gradi. Terreno del Marulla non in perfette condizioni. Presenti poco più di 9mila spettatori compresi una decina di tifosi del Sassuolo. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo d Totò Schillaci, l’ex attaccante della nazionale morto qualche giorno fa a Palermo a causa di un brutto male.