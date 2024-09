Il Cosenza spezza il tabù Sampdoria. D’Orazio e Strizzolo regalano 3 punti d’oro ai rossoblu

COSENZA – Per la prima volta nella sua storia il Cosenza batte la Sampdoria portando a casa una vittoria monumentale che permette alla squadra di Alvini di salire a quota 4 punti (considerando gli altri 4 punti di penalizzazione). Vittoria per 2 a 1 bella e meritata quella dei rossoblu, arrivata al termine di una gara giocata magistralmente con tanta grinta e la sofferenza giusta nel finale e che porta la firma di capitan D’Orazio (meraviglioso il suo goal) e di Strizzolo dopo il momentaneo pareggio di Ioannu a inizio secondo tempo.

Il primo tempo è tutto del Cosenza. Squadra corta e aggressiva che non fa ragionare la Sampdoria e appena può cerca subito la verticalizzazione. E al minuto 8′ i rossoblu sbloccano la gara con un gran goal di capitan D’Orazio che su un cross dalla destra di Mazzocchi, si coordina e al volo di sinistro fulmina Silvestri facendo esplodere il Marulla. I doriani soffrono l’aggressività del Cosenza che ci prova con le conclusioni dalla distanza di Mazzocchi e Fumagalli. I blucerchiati creano una sola occasione con l colpo di testa di Depaoli respinto da Micai in uscita. Fumagalli si divora il 2 a 0 sparando alto da ottima posozione un pallone che meritava ben altra sorte.

Nella ripresa, dopo appena 3′ minuti, arriva subito il pareggio della Samp con il neo entrato Ioannu che si incunea nella distratta retroguardia rossoblu e batte Micai cn un preciso piattone. Ma il Cosenza rimette la testa avanti grazie alla prima rete stagione di Strizzolo, subentrato a Fumagalli costretto a uscire all’intervallo per un infortunio. Gran conclusione dai 20 metri con il pallone che bacia il palo e si insacca. Dall’altra parte il solito Coda trova la rete del 2 a 2 ma il Var annulla il pareggio per una posizione di fuorigioco in partenza di Depaoli. Gli ultimi 10 minuti la Samp si riversa nella metà campo del Cosenza che però regge l’urto, batte la Samp per la prima volta

Cosenza-Sampdoria le scelte di Alvini

Come annunciato alla vigilia poche novità do formazione per Alvini che in attacco sceglie Mazzocchi al posto di Sankoh mentre in difesa c’è Hritov al posto di Caporale. Nella Sampdoria grande assente l’ex Tutino, neanche convocato, per in risentimento muscolare. SI gioca in una giornata fresca davanti a circa 8mila spettatori.

Cosenza in cattedra. Eurogoal di D’Orazio rossoblu avanti

La gara inizia con un Cosenza subito determinato alla ricerca del risultato e una Samp in evidente difficoltà. E al minuto 8′ il Cosenza sblocca il match con un eurogoal di capitan DOrazio alla sua seconda marcatura stagionale. Cross dalla destra di Mazzocchi, deviazione di un difensore che allunga la traiettoria della sfera sul secondo palo. D’Orazio si coordina e al volo di sinistro fa secco Silvestri con la palla che si insacca nel sette. Il Cosenza continua a martellare e si rende ancora pericoloso con due conclusioni da fuori area: al 10′ con Mazzocchi e al 16′ con Fumagalli. Silvestri è attento e blocca la sfera in entrambe le occasiono.

Ecco la Samp: Micai respinge l’inzuccata di Depaoli

Al 21′ punizione dal vertice alto dell’ara di rigore. Schema di Florenzi per l’accorrente Fumagalli. Conclusione altissima. Al 27′ il primo squillo della Sampdoria. Cross sul secondo paolo di Coda per l’accorrente Depaoli che anticipa Venuturi e colpisce di testa trovando l’opposizione di Micai. Poi il Cosenza si salva sul possibile tap-in di Sekulov. Capovolgimento di fronte e ottima palla d Fumagalli per Kouan anticipato al momento della conclusione da una provvidenziale chiusura di Riccio.

Fumagalli di destro dal cuore dell’area: alto di poco

Al 33‘ il Cosenza costruisce la migliore occasione per il raddoppio. Charlys recupera una sfera e dopo aver vinto un contrasto dalla destra serve in area Fumagalli che spara alto sopra la traversa per la disperazione del Marulla. I rossoblu sono indemoniati, lottano su tutti i palloni e soprattutto a centrocampo fanno la differenza con la Sampdoria che fatica a costruire azioni pericolose. Nel finale di primo tempo Fumagalli si infortuna cadendo male dopo un contrasto aereo.

La ripresa si apre con l’ingresso di Strizzolo al posto proprio di Fumagalli, mentre Sottil nel cambia addirittura 3 nell’intervallo, inserendo Benedetti, Jepes e Ioannu.

Ioannu pareggia. Strizzolo riporta avanti il Cosenza

E proprio il neo entrato Ioannu dopo 3′ minuti trova il goal del pareggio sfruttando un lungo lancio dalle retrovie, bruciando Hristov e Camporese, saltando anche Venturi e insaccando alle spalle di Micai con un destro a giro. Ma passano altri 3 minuti e il Cosenza rimette la testa avanti con la prima rete in campionato di Strizzolo. Gran destro dai 20 metri, pallone che tocca il palo e poi si insacca alle spalle di Silvestri.

Destro di Coda, Micai è battuto. Ma il 2 a 2 è annullato per offside

Il Marulla è una bolgia e il Cosenza prova il colpo del Ko. Accelerazione e conclusione di sinistro di Riccardo Ciervo. Pallone deviato che termina alto. Si va dall’altra parte e Coda batte Micai con un preciso rasoterra. Dopo 3 minuti di stop il goal del pari è annullato per fuorigioco sul primo passaggio di Depaoli, che aveva avviato l’azione. Entrano Kourfalidis e Sankoh per dare nuove energie ai rossoblu in vista della volata finale. Samp a trazione offensiva con gli ingressi di Lagumina e Borini mentre nel Cosenza fa il suo esordio Ricci che prende il posto di uno stanchissimo D’Orazio. Proprio Borini si rende pericoloso sparando sparando sull’esterno della rete. Gli ultimi 10′ minuti sono di sofferenza ma i rossoblu tengono a portano a casa la vittoria.

La gallery del match a cura di Francesco Donato

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Micai; Venturi, Camporese, Hristov; Ciervo (84′ Josè Mauri), Charlys, Florenzi (67′ Kourfalidis), D’Orazio (75′ Ricci); Kouan; Fumagalli (46′ Strizzolo), Mazzocchi (67′ Sankoh)

Panchina: Vettorel, Caporale, Dalle Mura, Cimino, Martino, Ricciardi, Mauri, Kourfalidis, Ricci, Rizzo Pinna, Sankoh, Strizzolo

Allenatore: Massimiliano Alvini

UC SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Venuti; Depaoli, Akinsanmiro (46′ Benedetti), Vieira (46′ Jepes), Bellemo (74′ Lagumina), Barreca (46′ Ioannu); Coda, Sekulov (74′ Borini)

Panchina: Vismara, Ravaglia, Giordano, Benedetti, Kasami, Meulensteen, La Gumina, Yepes, Riccio, Ioannu, Verolo, Borini

Allenatore: Andrea Sottil

Arbitro: Signor Giuseppe Collu di Cagliari

Assistenti: Signor Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Matteo Pressato di Latina

IV Uomo: Signor Fabio Rosario Luongo di Napoli

SALA VAR: VAR Federico Dionisi di L’Aquila, AVAR signor Daniele Minelli di Varese

Ammoniti: Mazzocchi (C), Viera (S), Camporese (C), Venuti (S) Kourfalidis (C)

Espulsi:

Angoli: 1-8

Recupero: 4′ p.t. – 8′ s.t.

Note: Pomeriggio fresco e gradevole a Cosenza con una temperatura di circa 18 gradi. Terreno del Marulla non in perfette condizioni. Presenti poco più di 8mila spettatori compresi 48 tifosi della Sampdoria.