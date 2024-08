Il Cosenza paga l’avvio shock, il Torino vince 2-0

TORINO – Esordio ufficiale con sconfitta per il Cosenza, che, al “Grande Torino”, perde 2-0 con i padroni di casa e viene eliminata dalla Coppa Italia.

Alvini schiera il 3-4-1-2 già visto contro il Foggia con gli stessi interpreti schierati all’avvio contro i pugliesi.

L’avvio è da incubo. Dopo solo 40 secondi un cross dalla sinistra di Ilic viene deviato da Camporese alle spalle di Micai ed il Torino è subito avanti.

Il Cosenza accusa il colpo ed il Torino prende in mano il match: i granata potrebbero anche raddoppiare, ma non approfittano della situazione. La squadra di Alvini, pian piano, si riprende dall’avvio shock ed inizia a guadagnare metri.

La partita continua a farla la squadra di casa, ma i rossoblu non soffrono più come in avvio; anzi, al 25esimo arriva l’occasione per il Cosenza con Fumagalli che, dai 25 metri, lascia partire un destro molto simile a quello visto nell’amichevole contro il Foggia. Allora fu la traversa a negare all’attaccante la gioia del gol; questa volta un grande intervento di Milinkovic Savic.

Con il passare dei minuti il Cosenza prende coraggio e, come da indicazioni di Alvini, cerca di aggredire i portatori di palla di un Torino che non riesce più ad arrivare dalle parti di Micai. Anzi è la squadra calabrese a provare, almeno in quattro occasioni, la conclusione da fuori verso la porta avversaria, ma senza successo.

Dopo due minuti di recupero finisce così un primo tempo in cui il Cosenza ha tenuto bene il campo, al di là dell’avvio, anche se è mancata la finalizzazione e la capacità di creare occasioni nitide.

Nel secondo tempo la partita non cambia più di tanto; il Torino non riesce ad affondare, ma non rischia nulla perchè il Cosenza non riesce a rendersi pericoloso. Da segnalare solo i cambi con l’esordio di Jose Mauri. In realtà al quarto d’ora ci sarebbe da raccontare un palo di Bellanova, ma l’azione è viziata da fuorigioco.

Poco prima del secondo cooling break, però, Ricci ha l’occasione del raddoppio, ma la fallisce.

A meno di un quarto d’ora dal termine il Cosenza sfiora il pari; approfittando di un pasticcio della difesa del Torino Mazzocchi va alla conclusione dall’interno dell’area di rigore, ma non centra la porta. Poco dopo ci prova anche Zilli di testa, ma senza successo.

Il Cosenza potrebbe sperare nel colpaccio nei minuti finali, ma a chiudere i conti ci pensa Duvan Zapata che realizza la rete del 2-0 al 39esimo del secondo tempo.

La squadra di Alvini, quindi, esce dalla Coppa Italia, ma a testa alta pagando un avvio decisamente difficile e sfortunato. Domenica prossima contro la Cremonese si inizia a fare sul serio in campionato.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina (st 42′ Dellavalle); Bellanova (st 20′ Dembele), Linetty (st 20′ Tameze), Ricci, Ilic (st 37′ Karamoh), Lazaro; Sanabria (st 20′ Adams), Zapata. A disp. Paleari, Popa, Bayeye, Ilkhan, Sazonov, Horvath, Balcot. All. Vanoli.

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Caporale; Ciervo, Florenzi (st 31′ Mauri), Lima (st 15′ Koufalidis), D’Orazio (st 15′ Martino); Kouan (st 36′ Rizzo); Mazzocchi, Fumagalli (st 15′ Zilli). A disp. Baldi, Vettorel, Dalle Mura. All. Alvini.

Arbitro: Ghersini di Genova (ass. Ricciardi e Arace; IV uomo Madonia; Var Nasca; Avar Baroni)

Marcatori: pt 1′ Camporese (autogol), st 39′ Zapata