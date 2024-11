COSENZA – Il Cosenza non riesce a bissare il successo di Reggio Emilia e nell’attesa sfida contro la Salernitana, deve accontentarsi dell’ennesimo pareggio casalingo. I rossoblu non battono al Marulla i granata dalla rete di Zampagna nella stagione 2000-2001. Eppure il Cosenza ci ha provato, giocando un ottimo primo tempo concluso meritatamente in vantaggio con il bellissimo goal siglato da Florenzi che fa secco Sepe un gran destro nel sette. Nella ripresa i rossoblu danno l’impressione di controllare il ritorno della Salernitana, ma l’ingenuità di Martino, che aggancia aggancia in mondo ingenuo Włodarczyk in area, permette a Verde di trasformare il calcio di rigore che fissa il risultato sull’uno a uno.

inizio veemente del Cosenza: sqaudra alta, pressing asfissiante e Salernitana costretta a difendersi. Al 5′ i rossoblu troverebbero anche la rete del vantaggio con Strizzolo, bravo a inserirsi sulla verticalizzazione di Ricciardi e battere Sepe in uscita, ma l’attaccante parte da posizione di fuorigioco, certificata anche dal VAR. Passato la spavento i granata iniziano a manovrare provando anche qualche sortita offensiva. Il gioco ristagna molto a centrocampo, con le due squadre attente soprattutto a non concedere spazi.

Per vedere una nuova conclusione bisogna aspettare il 21‘: Strizzolo appoggia per Fumagalli che conclude con il destro: conclusione bloccata senza difficoltà da Sepe. Un minuto dopo sortita offensiva di Koun ma conclusione sbilenca da posizione angolata che termina sul fondo. A metà primo tempo i rossoblu tornano ad attaccare con una certa insistenza, provando soprattutto con gli esterni ad aprire un pertugio nella retroguardia granata, che non sbaglia un colpo. Al 33′ si vendono anche gli ospiti: Stojanovic pesca in area di rigore Soriano, pallonetto a sorprendere Micai che termina alto.

Ma è il Cosenza a sbloccare con merito il match, trovando il vantaggio al minuto 37′ con la prima rete in campionato di Aldo Florenzi: grande anticipo difensivo 00di Dalle Mure, pallone per Strizzolo che imbuca in area per Florenzi, conclusione di collo pieno sul primo palo che non lascia scampo a Sepe e fa esplodere il Marulla e chiude la prima frazione con il Cosenza avanti di una rete.

La ripresa si apre con un doppio cambio ordinato da Alvini: dentro Mazzocchi e D’Orazio, fuori Srtrizzolo e Ricci. Il Cosenza inizia bene la ripresa e sembra controllare senza problemi le sfuriate della Salernitana. Ma al 63′ Martino aggancia in mondo ingenuo Włodarczyk in area: è calcio di rigore. Dal dischetto Verde trasforma spiazzando Micai. Immediata la reazione del Cosenza che sfiora il 2 a 1 con un diagonale di Ricciardi da posizione angolata che termina di poco alto. La gara viaggia sul filo dell’equilibrio con azioni da una parte e dall’altra. Al 75′ coast to coast di Verde, conclusione dal limite e deviazione con i pugni di Micai che manda la sfera in angolo. Entrano anche Ciervo e Sankoh, mentre la gara entra negli ultimi 10′ minuti con le due squadra che iniziano ad apparire stanche. Il Cosenza si fa vedere con due colpi di testa di Mazzocchi e Sankoh che non inquadrano la porta. Sono in pratica le ultime due occasioni di un match che termina 1 a 1.

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Micai; Martino, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (77′ Sankoh), Charlys (86′ Rizzo Pinna), Florenzi, Ricci (46′ D’Orazio); Kouan; Fumagalli (71′ Ciervo), Strizzolo (46′ Mazzocchi)

Panchina: Vettorel, Baldi, Cimino, Sankoh, D’Orazio, Ciervo, Rizzo Pinna, Venturi, Mauri, Zilli, Mazzocchi, Hristov, Begheldo

Allenatore: Massimiliano Alvini

US SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Jaroszynski (57′ Njoh); Soriano (78′ Ruggieri) , Amatucci (71′ Maggiore), Hrustic; Verde (78′ Kallon), Wlodarczyk, Dalmonte (57′ Braaf)

Panchina: Corriere, Salvati, Bronn, Gentile, Njoh, Ghiglione, Velthuis, Maggiore, Sfait, Braaf, Kallon, Simy, Torregrossa

Allenatore: Giovanni Masrtusciello

Arbitro: Signor Gianluca Aureliano di Bologna

Assistenti: Signori Francesco Cortese di Palermo e Andrea Bianchini di Perugia

IV Uomo: Signor Valerio Vogliacco di Bari

SALA VAR: VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR signor Oreste Muto di Torre Annunziata

Ammoniti: Stojanović (S), Ricci (C), Martino (C), Włodarczyk (S), Braaf (S)

Espulsi:

Angoli: 3-3

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio mite e soleggiato a Cosenza con una temperatura di circa 25 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni. Presenti poco più di 9mila spettatori, compresi gli 800 tifosi della Salernitana sistemati nel settore ospiti