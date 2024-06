Cosenza calcio, Gemmi si allontana dal Cosenza: ad un passo dall’Empoli in serie A

COSENZA – Tanti dubbi ed una sola certezza: il Cosenza non sarà in Sila per il ritiro, ma ritornerà in Umbria, questa volta non ad Assisi, ma a Cascia. Per il resto, però, sono tanti i punti ancora da chiarire.

Per quanto concerne il ritiro, l’impegno della Provincia di Cosenza per ospitare i rossoblu in Sila c’è stato e, probabilmente, sono state poste le basi per una collaborazione futura, ma per il momento sull’altopiano silano si potrebbe tornare solo successivamente.

A questo punto, però, i tifosi attendono di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo. Tutto fa pensare che possa esserci un “nuovo” direttore; troppa l’attesa per una conferma. Voci di mercato, poi, danno Gemmi vicino all’Empoli ed al Cosenza è stato accostato il nome di Beppe Ursino. Probabilmente il Presidente Eugenio Guarascio sta battendo più piste prima di arrivare ad una soluzione.

Ed a proposito di soluzioni, quella che riguarda il riscatto di Tutino dovrebbe arrivare al massimo fra una settimana. Al tavolo con il Parma siederà solo il presidente o sarà accompagnato dal nuovo ds? Vedremo, ma fra circa una settimana scadono i termini per riscattare il numero 9. Le prossime ore saranno, quindi, decisive.