Cosenza, a Modena un pari amaro. Al vantaggio di Artistico risponde Mendes in zona cesarini

- Advertisement -

MODENA – Il Cosenza, alla del duo Belmonte/Tortelli, torna da Modena con un punto indigesto e che serve a poco nella deficitaria classifica dei rossoblu, sempre ultimi a sette punti dalla zona play-out. Dopo aver assaporato per quasi tutta la gara il gusto dolce del successo esterno (che manca da 4 mesi) grazie ad un ottimo primo tempo, chiuso con il meritato vantaggio siglato da Artistico, nel secondo tempo i rossoblu calano alla distanza e pur lottando pallone su pallone, beccano il goal del pareggio del Modena a 5′ dal termine con la deviazione sotto porta di Mendes che spegne le speranze del Cosenza e dei suoi 800 tifosi al seguito.

La Cronaca – Partita bloccata nei primi 25 minuti, dove comunque emerge un buon Cosenza, che tiene in mano le redini del gioco costringendo il Modena nella propria metà campo anche se le uniche occasioni degne di nota sono due conclusioni dalla distanza di Fumagalli e Kouan (tornati titolari) che non inquadrano la porta e una punizione da dal limite sulla barriera.

Il Cosenza inizia a crederci e dopo aver sfiorato il vantaggio al 26′ con la conclusione di Ricciardi deviata in angolo da Cragno, un minuto dopo arriva il meritato vantaggio con la seconda rete in maglia rossoblu di Artistico. L’attaccante approfitta di un flipper in area e di un pallone sporco per calciarlo al volo di destro nel sette dove il portiere del Modena non può arrivare. Il vantaggio da ulteriore fiducia al Cosenza, che continua a mantenere altra la pressione aggredendo bene soprattutto sulle fasce, con un Ciervo ritrovato che riesce spesso a trovare il guizzo così come Ricciardi mentre in avanti Fumagalli e Artistico lottano su tutti i palloni. Il Modena è tutto nel destro sbilenco al 34′ dell’ex Giuseppe Caso che spedisce sul fondo. Il riposo si chiude con il giusto e meritato vantaggio de Cosenza.

La ripresa si apre con il reparto offensivo del Modena che vede due novità: fuori gli evanescenti Caso e Defrel e dentro Gliozzi e Mendes. E la squadra di casa sembra partire con tutt’altro atteggiamento. Al 47′ Gerli si fionda su un cross dalla destra di Palumbo: inzuccata che termina alta. Il Cosenza cerca di spezzare il forcing del Modena con il destro dalla distanza di Ciervo al 56′: conclusione alta di poco. Al 62′ il primo cambio del duo Tortelli/Belmonte con l’ingresso di Mazzocchi per un esausto Fumagalli. I rossoblu arretrano il baricentro e appaiono stanchi non riuscendo più a ripartire con velocità. E allora altri due cambi con Zilli e D’Orazio per Fumagalli e uno stanchissimo Ciervo. A 10′ dal termine Zilli ha sulla testa un’ottima occasione, l’attaccante salta in anticipo e il suo colpo di testa termina largo.

I rossoblu serrano le fila mentre Micai deve distendersi per bloccare un colpo di testa di Mendes ma deve arrendersi a 5′ dal termine con il Modena che trova il goal del pareggio proprio con Mendes (quinto goal in campionato) che devia di testa un cross del neo entrato Bozhanaj. Un minuto dopo D’Orazio sfiora il nuovo vantaggio spedendo alto di un nulla un sinistro dal cuore dell’area dopo un’ottima sponda di Zilli. Dall’altra parte il destro mortifero ancora di Mendes sfiora il palo alla sinistra di Micai.

————————————————————————————-

MODENA FC (3-5-2): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz; Duca (70′ Kamate), Palumbo, Gerli, Santoro, Idrissi (75′ Bozhanaj); Caso (46′ Gliozzi), Defrel (46′ Mendes)

Panchina: Seculin, Beyuku, Botteghin, Caldara, Cotali, Vulikic, Magnino, Battistella, Bozhanaj, Kamate, Gliozzi, Mendes

Allenatore: Paolo Mandelli

COSENZA CALCIO (3-5-2):Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Gargiulo, Charlys, Kouan, Ciervo (74′ D’Orazio); Fumagalli (62′ Mazzocchi), Artistico (74′ Zilli)

Panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Martino, D’Orazio, Cruz, Rizzo Pinna, Zilli, Mazzocchi, Ricci, Kourfalidis, Hristov

Allenatore: Tortelli/Belmonte

Arbitro: Signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Assistenti: Signori Andrea Niedda di Ozieri e Giacomo Monaco di Termoli

IV Uomo: Signor Giorgio Vergaro di Bari

SALA VAR: Var signor Manuel Volpi di Arezzo, AVAR signor Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia

Ammoniti: Idrissi (M), Duca (M), Artistico (C)

Espulsi:

Angoli: 3-2

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato ma freddo a Modena con un temperatura di circa 12 gradi. Terreno del Braglia in perfette condizioni. Presenti poco più di 7mila spettatori compresi i 756 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti