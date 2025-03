Cosenza, il rammarico di Tortelli «non siamo stati cinici, ma daremo battaglia per il popolo rossoblu»

- Advertisement -

MODENA – Il Cosenza torna a fare punti lontano dal Marulla, interrompe la striscia di sei trasferte consecutive dove erano arrivate altrettante sconfitte, ma il pareggio per 1 a 1 maturato contro il Modena con la rete dei canarini arrivata a 5′ minuti del termina, lascia l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato, per un successo che avrebbe dato morale alla squadra ma soprattutto accorciato le distanze dalla zona play-out che rimane lontana sette punti.

A fine gare l’analisi di Tortelli sulla gara dei rossoblu a cui forse è mancato un pò di cinismo nel provare il colpo del KO quando il Modena sembrava totalmente fuori gara «è stata una gara equilibrata e combattuta. Considerando lo stato d’animo con il quale i ragazzi sono arrivati a questa partita, dopo un cambio di allenatore, hanno fatto molto bene. Poi abbiamo avuto il fatto di Garritano che ha toccato molto lo spogliatoio. Siamo partiti bene e abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nella ripresa non siamo stati cinici nel momento giusto, poi è uscita la qualità del Modena e siamo tornati a fare quegli errori che hanno condizionato il cammino della squadra. Le prospettive comunque sono ottime. Non ci è andata bene oggi, ma sono sicuro che nelle prossime partite daremo battaglia e lo faremo per il popolo rossoblu».

«Non era semplice entrare nella testa dei ragazzi e cambiare subito atteggiamento, solo ora stiamo iniziando a conoscerci. Mancano 10 partite alla fine e bisogna sbagliare il meno possibile, cercando di non subire goal. Basta un piccolo errore che vieni punito. Un plauso ai tifosi, sono uno spettacolo. Sono venuti qui ci hanno incitato. Poi è normale che dovremmo ricambiare con i risultati, ma hanno capito che ce l’abbiamo messo tutta».