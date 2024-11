Scomparso mentre cerca tartufi: 64enne ritrovato in montagna a Saracena

- Advertisement -

SARACENA (CS) – E’ stato ritrovato l’uomo di 64 anni scomparso ieri sul Pollino mentre era in cerca di tartufi. A dare la notizia il sindaco di Saracena, Renzo Russo. “Sono state ore di apprensione ma tutto si è risolto per il meglio. Il signore disperso da ieri pomeriggio si è messo in contatto pochi minuti fa con i familiari e sta bene. A breve verrà recuperato. Un ringraziamento va a tutta la macchina dei soccorsi che per ore ha battuto il territorio montano del nostro comune”.

La perdita di orientamento mentre si cammina tra i boschi dei nostri territori è un episodio sempre più frequente. Si raccomanda, dunque, massima prudenza, consigliando, qualora ci si volesse addentrare tra i percorsi montani, di farlo in compagnia o di portare con se un gps o un cellullare con un dispositivo di tracciamento integrato.