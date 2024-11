Scomparso da ieri sul Pollino mentre cerca tartufi. In corso le ricerche di un 64enne

- Advertisement -

COSENZA – Tecnici della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria CNSAS, sono impegnati da ieri nelle ricerche di un uomo disperso dal pomeriggio di domenica. L’uomo, F. A. le sue iniziali, di 64 anni, residente a Roccabernarda (KR), si era recato con un amico in zona Novacco – nel Parco Nazionale del Pollino – alla ricerca di tartufi.

Dopo aver lasciato l’autovettura i due si sono separati per darsi appuntamento qualche ora più tardi nel punto in cui si erano separati. Ma uno dei due non ha fatto rientro come stabilito. Impegnati nelle ricerche anche tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza e Vigili del Fuoco.