San Demetrio Corone: «patente europea computer, servizio civile o militare valgono più di un master»

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – A scrivere è un dottore commercialista con 15 anni di iscrizione all’albo, 3 master di secondo livello e circa 5 anni di esperienza maturata nella Pubblica Amministrazione: “Ieri, mentre navigavo sul portale inPA, mi sono imbattuto nella lettura di un ‘bizzarro’ avviso pubblicato dal comune di San Demetrio Corone che pubblica la ricerca di un professionista FG junior (fino a 3 anni di esperienza) esperto in gestione PNRR. In questo avviso, tra i requisiti, non si prevede l’esperienza maturata, ma ben altro… Capisco che siamo nell’era del digitale, ma un ICDL valutato ben 5 punti ed un master solo 2 è una vergogna”.

“Ancora viviamo in uno Stato che, prima ha tolto l’obbligo di leva perché non era ritenuto formativo e, adesso, consente che vengano attribuiti ben 6 punti a chi ha svolto il servizio militare o, peggio ancora, a chi ha svolto il servizio civile”.

“Difronte a questi bizzarri criteri, mi sorge spontanea una domanda: dov’è finita la meritocrazia? Dove sono andati a finire gli anni della mia gioventù (e di altri della mia generazione) buttati sui libri? Che fine ha fatto il mio tempo investito in master e corsi di formazione? Sarebbe bastato che avessi fatto il militare o il servizio civile, sarebbe bastata una ICDL e avrei guadagnato, a mani basse, ben 11 punti”.

“L’ennesimo bando ad personam?! Perdonate la mia presunzione, ma io ritengo di si, soprattutto e anche, in considerazione del fatto che a tutte le “incongruenze” già evidenziate, va aggiunto che inizialmente, il termine di presentazione delle domande scadeva il 6 agosto, per poi, magicamente, essere anticipato al 27 luglio”.