Valle Crati, Granata «nessuna elezione di Iannucci. Sono stato eletto con l’81% dei voti validi»

- Advertisement -

COSENZA – “In merito ad alcune notizie sull’elezione di un nuovo presidente e non veritiere – dichiara Granata – apparse sui mezzi d’informazione, nella mia qualità di Presidente del Consorzio Valle Crati, mi preme precisare quanto segue:

“In seguito alla lettera di convocazione per l’elezione del Presidente del Consorzio Valle Crati che si è tenuta il giorno 15 marzo 2025, nella seduta dell’assemblea, su un totale di 17 Comuni convocati, all’atto della votazione hanno partecipato 12 Comuni di cui 7 senza diritto di voto in quanto morosi o perché non fruiscono dei servizi e 5 comuni aventi diritto di voto, per come attestato dal segretario consortile in sede assembleare”.

“Sui 5 comuni aventi diritto al voto, il candidato Iannucci ha riportato il 19% dei voti validi e il presidente uscente ha riportato l’81% dei voti validi, con l’elezione di Maximiliano Granata alla carica di Presidente del Consorzio Valle Crati. In questi giorni verrà pubblicata la delibera di elezione del Presidente che sarà inviata anche agli organi d’informazione. Sulla perdita del diritto di voto dei comuni morosi in sede assembleare, la magistratura già in sede di reclamo ci ha dato ampiamente ragione, accogliendo le nostre difensive. Noi andiamo avanti nel rispetto della legalità”.